Opinión

El costo cognitivo de delegar la traducción de idiomas a la inteligencia artificial

El uso sistemático de la IA para traducir genera un empobrecimiento del vocabulario activo

Guardar
La diferencia entre usar IA
La diferencia entre usar IA como apoyo o como sustituto define la calidad del talento que se construye (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante años, dominar un idioma fue una de las habilidades más valoradas en el mundo corporativo. No solo por la comunicación, sino por lo que implicaba a nivel cognitivo: capacidad de análisis, flexibilidad mental, precisión conceptual y adaptación cultural. Hoy, con la traducción automática al alcance de un clic, esa ventaja parece haberse diluido. Pero lo que estamos perdiendo no es una habilidad técnica, es capital cognitivo.

Como fundadora y directora de una academia de inglés, observo un fenómeno cada vez más frecuente en estudiantes y profesionales: producen textos impecables en otros idiomas, pero tienen enormes dificultades para explicar una idea, argumentar o sostener una conversación sin asistencia. La traducción funciona, el pensamiento no siempre.

Un caso reciente lo ilustra con claridad. Un alumno que recién había ingresado a nuestra academia presentó ciertos trabajos escritos de alto nivel, con vocabulario amplio y estructuras complejas. Al momento de intentar explicarlos de forma oral, la escena fue otra: silencios prolongados, frases inconclusas, frustración. Al finalizar, lo sintetizó con crudeza: “Me doy cuenta de que no sé nada”. No era falta de conocimiento: era falta de ejercicio.

El uso sistemático de la inteligencia artificial para traducir genera un empobrecimiento del vocabulario activo. Comprendemos más de lo que somos capaces de producir. En términos empresariales, es la diferencia entre tener información y saber usarla. El idioma se vuelve pasivo, y con él, la capacidad de construir sentido propio.

Traducir no es un acto mecánico, es tomar decisiones. Elegir entre sinónimos, definir registros, interpretar contextos culturales. Cada elección fortalece habilidades críticas para el liderazgo: claridad conceptual, pensamiento estratégico y sensibilidad comunicacional. Cuando ese proceso se terceriza por completo, se pierde fricción cognitiva. Y sin fricción, no hay aprendizaje profundo.

Esto tiene impacto directo en el mundo del trabajo. Profesionales que “leen” en otros idiomas, pero no pueden negociar, persuadir o presentar ideas con solidez. Equipos que dependen de herramientas para expresarse, reduciendo su autonomía intelectual. Se instala una falsa sensación de competencia lingüística que, en situaciones reales, se desvanece.

No se trata de rechazar la inteligencia artificial. Bien utilizada, es una aliada poderosa para ganar eficiencia. El riesgo aparece cuando reemplaza procesos que deberían entrenarse, especialmente en etapas de formación y desarrollo profesional. La diferencia entre usar IA como apoyo o como sustituto define la calidad del talento que se construye.

En un contexto donde las habilidades blandas, la comunicación efectiva y la capacidad de pensar en entornos complejos son cada vez más valoradas, hablar otro idioma sigue siendo una ventaja competitiva. Pero solo si ese idioma se piensa, no si simplemente se copia.

La pregunta ya no es si usamos inteligencia artificial, sino qué dejamos de entrenar cuando la usamos sin criterio. Y en ese punto, el lenguaje sigue siendo uno de los activos estratégicos más subestimados del capital humano.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIdiomasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Hacia un ecosistema financiero que funcione más allá de las fronteras

Un avance en ese sentido será clave para habilitar la innovación, facilitar la exportación de servicios y garantizar que más individuos y organizaciones puedan participar de la economía digital en igualdad de condiciones

Hacia un ecosistema financiero que

Debut de las bandas cambiarias: qué pasará con el dólar y los pagos internacionales en 2026

Desde la mirada de quienes viven del flujo diario de cobros y pagos en moneda extranjera, el nuevo esquema aporta previsibilidad operativa, pero no certeza de precio

Debut de las bandas cambiarias:

Coparticipación: un debate necesario para el desarrollo de la Argentina

Un análisis del sistema vigente expone la urgencia de redefinir los criterios para distribuir recursos fiscales entre el gobierno central y las provincias, con el objetivo de garantizar previsibilidad y desarrollo equilibrado en el país

Infobae

Crónica de un incendio anunciado

La Comarca Andina del Paralelo 42° ha experimentado durante la última década al menos 12 incendios forestales de gran extensión y alta severidad que conjuntamente quemaron aproximadamente 46.000 hectáreas

Crónica de un incendio anunciado

Mentiras verdaderas: ¿alguna vez Argentina fue uno de los países más prósperos del mundo?

El PBI per cápíta de nuestro país se ubicó consistentemente, en el periodo 1905-1930, entre los once primeros del mundo

Mentiras verdaderas: ¿alguna vez Argentina
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Verano Trippin llega a Prime

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado con EEUU para reducir aranceles e impulsar inversiones tecnológicas

EEUU inició el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente en medio de la tensión regional por la crisis en Irán

EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

Japón y Estados Unidos acordaron ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino