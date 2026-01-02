La nueva democracia argentina

Durante años, el sistema político argentino administró sin ofrecer alternativas claras, debilitando la competencia entre partidos

El debate político argentino parece seguir atrapado en una falsa disyuntiva: o se celebra la irrupción de Javier Milei como ruptura total o se lo denuncia como amenaza institucional. Sin embargo, una lectura más productiva y exigente consiste en pensar el futuro político desde la teoría democrática: no como anomalía, sino como síntoma de un sistema que había dejado de representar.

Giovanni Sartori insistía en que la democracia no se define por la ausencia de conflicto, sino por su capacidad para organizarlo. “La democracia”, escribía, “no elimina el desacuerdo: lo vuelve políticamente manejable” (Teoría de la democracia, 1987). Desde esta perspectiva, el fenómeno Milei no aparece contra la democracia, sino desde sus propios déficits.

Durante años, buena parte del sistema político argentino funcionó bajo una lógica de administración más que de representación. Los partidos se transformaron progresivamente en estructuras cerradas, previsibles, con diferencias cada vez más difusas. Sartori advertía que cuando los partidos pierden su función mediadora, la democracia entra en una zona de riesgo: no porque haya demasiado conflicto, sino porque ya no hay alternativas claras.

En Partidos y sistemas de partidos (1976), Sartori es contundente: una democracia se debilita cuando las opciones se vuelven intercambiables y la competencia pierde sentido. La nueva representatividad que propone Argentina expone esa realidad. No se trata del fracaso de la democracia, sino del agotamiento de una forma específica de ejercerla.

Joseph Schumpeter definió la democracia de manera deliberadamente austera: no como la realización del bien común, sino como un método competitivo para seleccionar gobernantes (Capitalismo, socialismo y democracia, 1942). En esta concepción, el valor democrático central no es la armonía, sino la competencia efectiva entre proyectos.

Una saludable convivencia entre “nosotros” y “ellos”

Por lo tanto, la elección tiene que dejar de ser una ratificación de lo conocido para convertirse en una decisión entre caminos divergentes. En una democracia fatigada por la gestión sin alternativas, esa reactivación de la competencia no debilita al sistema: lo vitaliza.

Uno de los rasgos más discutidos es la apelación al “pueblo” frente a la “casta”. Desde cierta mirada moralizante, esta dicotomía se presenta como una simplificación peligrosa. Desde la teoría democrática, en cambio, puede leerse como una reactivación del conflicto constitutivo de lo político.

Chantal Mouffe sostiene que toda democracia necesita una dimensión agonística: un “nosotros” y un “ellos” que no se eliminen, sino que compitan dentro de reglas compartidas (El retorno de lo político, 1999). En este sentido, el “pueblo” en el nuevo discurso libertario, no funciona como una categoría sociológica cerrada, sino como una energía política que nombra una ruptura real entre ciudadanos y élites. No inventa una división: la hace visible.

Desde Sartori, el punto decisivo no es si gobierna una mayoría, sino cómo se traduce políticamente ese apoyo. El desafío no es moderar el conflicto, sino institucionalizarlo. Convertir liderazgo en estructura, adhesión electoral en representación duradera, ruptura en forma democrática. Este no es un límite impuesto desde afuera, sino una etapa lógica de toda fuerza que irrumpe para transformar el sistema.

Consolidación institucional

Toda experiencia política disruptiva enfrenta un segundo momento: pasar del impacto inicial a la consolidación institucional. Sartori fue claro al respecto: las democracias se fortalecen cuando los cambios dejan de depender exclusivamente de personas y se traducen en reglas, mediaciones y previsibilidad.

Aquí aparece una oportunidad histórica para Argentina. No se trata de volver al viejo sistema de partidos, sino de superarlo, creando nuevas formas de representación que expresen el conflicto sin diluirlo. El desafío no es apagar la intensidad política, sino darle forma democrática estable.

El principal aporte de Milei no reside únicamente en sus políticas concretas, sino en haber demostrado que la democracia argentina todavía podía cambiar. Cambiar de ritmo, de lenguaje, de alternativas. Desde Sartori hasta Schumpeter, la teoría democrática coincide en un punto central: una democracia sin conflicto es una democracia detenida.

El desafío que se abre ahora no es frenar ese impulso, sino convertirlo en institución, competencia y representación duradera. Porque, como advertía Sartori, “la democracia no se defiende conservándola intacta, sino permitiéndole volver a cumplir su función esencial: ofrecer alternativas reales a ciudadanos reales.”