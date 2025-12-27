Opinión

Perspectivas para 2026

Las estimaciones de organismos y analistas anticipan una mejora en la actividad y una reducción en el ritmo de aumento de precios, mientras se prevé un proceso de remonetización y acumulación de reservas en el próximo año

Guardar
Un grupo de personas entra
Un grupo de personas entra al Ministerio de Economía (REUTERS/Irina Dambrauskas/File Photo)

Las expectativas para el año entrante son alentadoras en materia de actividad e inflación, al tiempo que es razonable esperar un proceso de remonetización. El desafío, no exento de dificultad, es que el Gobierno comience a acumular reservas por medio de compras en el mercado.

El Indec ha publicado los datos del EMAE que aproximan la evolución del PBI mensual. Aun a pesar de las turbulencias financieras que sufrió la economía desde mediados de año en adelante, el desempeño de la actividad ha sido bueno, pero con grandes diferencias entre sectores.

Si se analizan las cifras corregidas por efectos estacionales, el EMAE de septiembre de 2025 fue 5 % mayor al de noviembre de 2023, último mes completo del gobierno anterior. Pero la actividad industrial se ubicó 4,4 % por debajo de la registrada entonces, y la de la construcción resultó 20 % inferior. Si la comparación de los datos de septiembre último se efectúa contra el mismo mes del año 2023 —para evitar la corrección por estacionalidad y tener, además, una perspectiva más larga—, se puede observar que hay sectores de fuerte crecimiento en estos dos años (Agricultura y Ganadería, Pesca, Minería y Energía, Hoteles y Restaurantes e Intermediación Financiera), otros con caídas importantes (Industria, Comercio, Construcción y Electricidad, Gas y Agua) y el resto de los servicios con cambios menores, positivos o negativos.

La rápida normalización de las variables financieras post elección del 26 de octubre debería ayudar a mejorar el desempeño de la economía a futuro

En definitiva, un desempeño más que razonable para una economía que sufrió una profunda corrección fiscal en el primer año del actual gobierno y una fuerte restricción monetaria y crediticia en el ejercicio actual, sobre todo desde mediados de julio en adelante.

Si se aprueba un Presupuesto para 2026 en línea con el proyecto del Poder Ejecutivo, que pretende alcanzar el mismo superávit primario que en 2025, no cabría esperar un impacto directo relevante de la política fiscal sobre el nivel de actividad en el año entrante. En cambio, la rápida normalización de las variables financieras post elección del 26 de octubre debería ayudar a mejorar el desempeño de la economía a futuro. Las proyecciones de FIEL para el año próximo contemplan un crecimiento algo por encima del 3%, un poco más optimista que el promedio de analistas.

Por su parte, luego del rebote observado en los últimos meses, la inflación debería retomar un sendero descendente el año próximo. Es importante seguir avanzando en escalones, aun cuando el dato final sea algo mayor al proyectado por el gobierno nacional. Al respecto, la estimación de FIEL sobre la tasa de inflación para 2026 se ubica en 19 por ciento.

Con el peso flotando cerca del techo de la banda, la pregunta es si hay espacio para que el BCRA compre reservas

A su vez, es razonable esperar una remonetización en pesos de la economía. Esa conclusión se puede obtener a partir del análisis histórico de la demanda de dinero para transacciones en períodos de baja inflación y, además, luego de la alta dolarización decidida por los agentes económicos en la previa de la elección de medio término.

Esto daría un espacio enorme para emitir dinero sin costo, que puede utilizarse para acumular reservas en el BCRA o para reducir el peso de la deuda del Tesoro en moneda local. A pesar del escenario favorable que ha surgido post elecciones, hay siempre riesgos y por ello parecería prudente reforzar el poder de fuego de la autoridad monetaria con recursos propios que complementen a lo logrado vía swaps.

Dentro de los riesgos externos pueden mencionarse un cambio en el apoyo del gobierno de Estados Unidos (lo que parece poco probable), o una reducción en el precio internacional del petróleo, que tiene altas chances de ocurrencia si se analizan los informes de los expertos internacionales en la materia. En la Argentina está siempre presente el riesgo de una sequía, pero ello parece improbable a la luz de las proyecciones climáticas y del estado actual de los suelos. También parece poco probable un aumento en la tasa de interés americana o un fortalecimiento del dólar respecto de otras monedas, porque parecería que se ha elegido tolerar algo más de inflación para hacer frente al peso creciente de la deuda pública estadounidense.

Con el peso flotando cerca del techo de la banda, la pregunta es si hay espacio para que el BCRA compre reservas. En teoría, si se materializa el aumento en la demanda de pesos, ello generaría una presión para que se aprecie el dólar y el BCRA podría comprar emitiendo pesos para evitarla. Pero operando tan cerca del techo de la banda, cualquier evento puede interrumpir el proceso y deteriorar las expectativas.

Las proyecciones de FIEL para el año próximo contemplan un crecimiento algo por encima del 3%, un poco más optimista que el promedio de analistas

Aprovechando la calma financiera post elecciones, se debería analizar si es necesario corregir la banda de flotación. Avanzar hacia una flotación libre (que el propio gobierno ha postergado para 2028) tiene riesgos si no se cuenta con reservas internacionales propias. Por ello, parecería que, si va a haber alguna modificación, será en los límites de la banda. El piso se ha vuelto irrelevante y aumentarlo no debería generar complicaciones. Un cambio en tal sentido daría una señal más clara acerca del nivel al cual el BCRA sí o sí compraría.

Pero la modificación del techo luce más compleja. Si se altera el ritmo de depreciación mensual, ello puede impactar negativamente en las tasas de interés en pesos y/o en la tasa de inflación. Un salto de una vez limitaría el efecto negativo sobre las tasas de interés, pero podría generar la expectativa de que no se respetará dicho techo en el futuro.

Pero más allá de la dificultad, lo importante es que empiece un proceso de acumulación de reservas por medio de compras en el mercado cuando el gobierno parece estar viviendo su mejor momento económico en meses.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 681 de FIEL

Temas Relacionados

BCRAInflaciónPBIIndecEconomía-Argentina-OpinónÚltimas noticias

Últimas Noticias

La lección del Presupuesto: el Gobierno celebró, pero pasó del existimo al realismo

El Gobierno festejó la votación del Senado que convirtió el proyecto en ley. Debió aceptar que no tenía margen para revertir de algún modo la caída del Capítulo XI en Diputados. Y tuvo que profundizar negociaciones con gobernadores para evitar un traspié en la Cámara alta

La lección del Presupuesto: el

Un ejemplo cercano para mirar al futuro

La experiencia de Uruguay entre 1990 y 1998 muestra cómo la continuidad de políticas macroeconómicas permitieron reducir la inflación, eliminar el déficit fiscal y aumentar el ingreso por habitante en comparación con Argentina

Un ejemplo cercano para mirar

Aguinaldo: cuáles son las alternativas de inversión al cierre de 2026

Las opciones para administrar el ingreso extra de fin de año incluyen desde la compra de acciones y dólares hasta el uso de billeteras virtuales y plazos fijos

Aguinaldo: cuáles son las alternativas

¿Un CEO puede ser un payaso? Volver a lo que te hace feliz también es liderar

Ser clown cambió mi manera de dirigir y me enseñó a volver a mis sueños.

¿Un CEO puede ser un

Las heridas de todos y la política del ego

Lo más difícil para cualquier humano es ser uno mismo. Es más fácil ser otro, o vivir detrás de otro. Y hay una pregunta que define todo: ¿te elegís o te escondés?

Las heridas de todos y
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo