Opinión

Esto es lo que ocurre cuando un país abandona el socialismo y recupera la libertad económica

La transformación argentina muestra cómo la disciplina fiscal, la apertura y el combate al crimen permitieron revertir la decadencia, estabilizar la economía y restaurar la confianza en apenas dos años

Guardar
Javier Milei (REUTERS)
Javier Milei (REUTERS)

Argentina pasó del colapso a la recuperación en apenas dos años. Del desastre heredado en diciembre de 2023 al rebote sólido de diciembre de 2025, los datos son inequívocos:

  • Inflación: de un 211% anual a una de alrededor del 31%, con inflación mensual estabilizada por debajo del 3%. Uno de los procesos de desinflación más rápidos de la historia reciente, logrado con equilibrio fiscal y disciplina monetaria real.
  • Pobreza: aumentó de forma transitoria, el costo inevitable de terminar con décadas de ficción fiscal, y luego cayó con fuerza hasta ~27–28% a finales de 2025 (proyecciones oficiales). Millones de personas salieron de la pobreza a medida que se recuperaron los salarios reales y volvió el crecimiento.
  • Tasa de homicidios: la más baja de la historia argentina y de Sudamérica, con 3,8 por cada 100.000 habitantes (datos 2024 consolidados en 2025), gracias a políticas firmes contra el crimen organizado y el narcotráfico.
  • Crecimiento del PIB: tras la recesión inicial del ajuste, 2025 cerró con un crecimiento del 4,5–5,5%, impulsado por inversión, exportaciones y recuperación del consumo privado.
  • Resultado fiscal: por primera vez en décadas, superávit sostenido del 1,5–1,8% del PIB, poniendo fin al déficit crónico que alimentaba inflación, pobreza y decadencia.
  • Salarios reales y confianza: los ingresos reales superaron niveles precrisis, el riesgo país cayó a mínimos de varios años y la confianza inversora volvió con fuerza.

El ajuste tuvo costos iniciales altos. Siempre los tiene después de años de mentiras. Pero el shock de realidad fiscal, la desregulación y la lucha contra la corrupción y el crimen dieron resultados concretos.

El socialismo dejó hiperinflación, pobreza masiva e inseguridad.

La libertad económica está trayendo estabilidad, crecimiento y esperanza.

Temas Relacionados

OpiniónEconomíaSocialismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Navidad: la fe que nace pequeña

Una reflexión en homenaje a la periodista Nínawa Naher, ferviente católica quien falleció el 9 de enero de 2011 en un accidente de tránsito. El testimonio en vida de esta profesional de la comunicación dio lugar a una incipiente causa de beatificación y canonización

Navidad: la fe que nace

Enrique Shaw, oficial de la Armada Argentina: un legado de servicio que será reconocido por la Iglesia

El Vaticano anunció la beatificación de este ex integrante de la Institución

Enrique Shaw, oficial de la

El arte de habitar: cuando el interiorismo de lujo dialoga con el arte

La tendencia actual en el diseño de interiores de alta gama prioriza la incorporación de obras artísticas y piezas artesanales, redefiniendo el concepto de lujo hacia la autenticidad y la experiencia personalizada

El arte de habitar: cuando

2026: el año en que la ingeniería industrial vuelve a tener sentido

La llegada de un nuevo ciclo económico impulsa a las empresas a adoptar prácticas de gestión más eficientes, priorizando la profesionalización y la estandarización para enfrentar un entorno cada vez más competitivo

2026: el año en que

Anemia infantil: un problema que el Perú no puede postergar en 2026

El desafío para el 2026 será intensificar las intervenciones que permitan revertir esta tendencia

Anemia infantil: un problema que
DEPORTES
¿Se viene un amistoso internacional

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

TELESHOW
La impactante reacción alérgica que

La impactante reacción alérgica que sufrió Catalina Gorostidi: “Miren cómo tengo los ojos”

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos por

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro