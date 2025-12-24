Esto es lo que ocurre cuando un país abandona el socialismo y recupera la libertad económica

Javier Milei (REUTERS)

Argentina pasó del colapso a la recuperación en apenas dos años. Del desastre heredado en diciembre de 2023 al rebote sólido de diciembre de 2025, los datos son inequívocos:

Inflación : de un 211% anual a una de alrededor del 31%, con inflación mensual estabilizada por debajo del 3%. Uno de los procesos de desinflación más rápidos de la historia reciente, logrado con equilibrio fiscal y disciplina monetaria real.

Pobreza : aumentó de forma transitoria, el costo inevitable de terminar con décadas de ficción fiscal, y luego cayó con fuerza hasta ~27–28% a finales de 2025 (proyecciones oficiales). Millones de personas salieron de la pobreza a medida que se recuperaron los salarios reales y volvió el crecimiento.

Tasa de homicidios : la más baja de la historia argentina y de Sudamérica, con 3,8 por cada 100.000 habitantes (datos 2024 consolidados en 2025), gracias a políticas firmes contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Crecimiento del PIB : tras la recesión inicial del ajuste, 2025 cerró con un crecimiento del 4,5–5,5%, impulsado por inversión, exportaciones y recuperación del consumo privado.

Resultado fiscal : por primera vez en décadas, superávit sostenido del 1,5–1,8% del PIB, poniendo fin al déficit crónico que alimentaba inflación, pobreza y decadencia.

Salarios reales y confianza: los ingresos reales superaron niveles precrisis, el riesgo país cayó a mínimos de varios años y la confianza inversora volvió con fuerza.

El ajuste tuvo costos iniciales altos. Siempre los tiene después de años de mentiras. Pero el shock de realidad fiscal, la desregulación y la lucha contra la corrupción y el crimen dieron resultados concretos.

El socialismo dejó hiperinflación, pobreza masiva e inseguridad.

La libertad económica está trayendo estabilidad, crecimiento y esperanza.