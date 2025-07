Jueces bajo presión: estrés, emociones y la necesidad de aprender a gestionar el conflicto

En los equipos de trabajo del Poder Judicial de la Nación, donde las decisiones importan y los tiempos apremian, el conflicto no es solo una cuestión organizacional: es una vivencia emocional. Lejos de ser una anomalía, el conflicto es parte inherente de todo vínculo humano, especialmente en entornos donde se trabaja bajo presión, con tiempos ajustados y una fuerte carga de responsabilidad institucional. En estos espacios de alta demanda, donde se entrelazan múltiples funciones, jerarquías y responsabilidades, las tensiones no se quedan en la superficie: se sienten en el cuerpo, se filtran en el ánimo y afectan, silenciosamente, la salud mental de quienes sostienen el trabajo cotidiano.

Pero el problema no es el conflicto en sí, sino su mala gestión. Cuando se ignora, minimiza o se aborda de manera reactiva, termina por erosionar los vínculos, deteriorar el clima laboral y generar altos niveles de estrés. Se acumulan tensiones no resueltas, crece la desconfianza y se entorpece la cooperación entre colegas. No hay que perder de vista que detrás de cada expediente, de cada decisión tomada bajo presión, hay personas que sienten, que se frustran, que se agotan. Por el contrario, cuando se lo gestiona de forma adecuada, el conflicto puede transformarse en una poderosa herramienta de mejora, tanto individual como colectiva. Abordarlo con habilidades y actitud constructiva permite revisar prácticas, aclarar malentendidos, fortalecer vínculos y abrir oportunidades de aprendizaje y crecimiento dentro del equipo.

En el ámbito judicial, donde las decisiones se toman bajo presión y el trabajo en equipo es una constante, gestionar el conflicto de manera efectiva no solo es una herramienta profesional, sino una necesidad humana. Abordarlo con inteligencia emocional permite transformar tensiones en oportunidades para revisar prácticas, fortalecer vínculos y crecer colectivamente. Para lograrlo, es clave promover espacios seguros de escucha activa, fomentar liderazgos empáticos y construir una cultura que valore la comunicación honesta y no penalice la vulnerabilidad. La experiencia demuestra que cuando estas prácticas se integran, se reduce el malestar interno, mejora la cooperación y se potencia el sentido de pertenencia. Además, el impacto va más allá del clima laboral: una gestión saludable del conflicto protege la salud mental, previene el estrés crónico y mejora la calidad de vida de quienes sostienen la tarea judicial día tras día. Invertir en habilidades blandas y relaciones sanas no es accesorio: es una estrategia central para construir entornos laborales más humanos, resilientes y sostenibles.

La presión constante que se vive en el ámbito judicial —con sus tiempos urgentes, su responsabilidad institucional y su exigencia de objetividad— deja poco margen para el error, y muchas veces, para el sentir. Pero ignorar lo emocional tiene un costo: estrés acumulado, desmotivación, desgaste. Gestionar el conflicto, entonces, no es solo una cuestión de eficiencia, es una cuestión de salud. De salud emocional, mental y física.

Desde el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Nación trabajamos para poner estas dimensiones en el centro. Con talleres, capacitaciones y espacios de acompañamiento, buscamos que cada equipo pueda encontrar formas más humanas de vincularse, comunicarse y resolver diferencias. Porque cuidar la salud de quienes trabajan en la Justicia también es hacer justicia.

Gestionar el conflicto con inteligencia emocional y compromiso colectivo es una necesidad urgente para el Poder Judicial. Implica reconocer que detrás de cada caso, de cada decisión y de cada expediente, hay personas que necesitan ser escuchadas, comprendidas y apoyadas. Solo así será posible construir espacios laborales donde el respeto, la colaboración y el bienestar sean la base para una justicia más efectiva y humana. La transformación comienza en cada equipo, en cada diálogo y en cada paso que damos hacia una cultura organizacional que valore no solo el resultado, sino también el camino y las personas que lo recorren. Aprender a gestionar el conflicto con empatía no es solo una estrategia profesional: es un acto de humanidad. Una forma de reconocer que, en el corazón de cada institución, hay personas. Y que su bienestar importa.