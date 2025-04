No se trata de gustar, se trata de conectar: cómo prepararse para una entrevista laboral

El trabajo no es un proyecto: es una necesidad urgente. Y eso no puede quedar fuera de esta conversación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inteligencia Artificial analizó más de un millón de entrevistas y reveló qué tipo de respuestas marcan la diferencia.

Pero hay algo que la IA no puede enseñarte: cómo contar tu historia con verdad.

Buscar trabajo no es solo tirar currículums. Es entender quién sos, qué aprendiste y por qué querés estar ahí. En un mercado cada vez más competitivo, prepararse para una entrevista ya no es opcional: es lo que te permite jugar en primera. Y para eso, hay que entrenar. Como en la vida.

Hay algo que vengo observando hace años: mucha gente se frustra en la búsqueda laboral porque cree que es solo cuestión de tirar currículums y esperar que suene el teléfono. Como si fuera una lotería. Como si buscar trabajo no requiriera el mismo compromiso que buscar una carrera, formar una pareja o prepararse para una competencia.

Pero también entiendo que hay realidades distintas. Hay personas que no tienen el privilegio de elegir dónde trabajar. Que si mañana no tienen un ingreso, no comen. En esos casos, el trabajo no es un proyecto: es una necesidad urgente. Y eso no puede quedar fuera de esta conversación.

Por eso quiero hablarle a los que sí tienen la posibilidad de buscar, de elegir, de prepararse. Porque si vos estás en esa situación, tu responsabilidad es aún mayor. Como quien quiere jugar en la primera división: tiene que entrenar más, prepararse más, dar un plus. Porque el mundo laboral de hoy exige nivel profesional, no improvisación.

Hace poco, un estudio basado en inteligencia artificial analizó más de un millón de entrevistas laborales reales. ¿Qué encontró? Que las respuestas que más impacto generaban en los entrevistadores no eran las técnicas ni las frases de manual. Eran las que contaban historias. Las que hablaban de errores, aprendizajes, evolución.

Por ejemplo, en lugar de decir:

“Me gusta trabajar en equipo” (decime algo que no diga todo el mundo…)

Es mucho más potente contar algo así:

“Cuando trabajaba en X proyecto, tuve que coordinar con cinco áreas distintas. Al principio no nos entendíamos, pero aprendí a escuchar más y a ponerme en el lugar del otro. El resultado fue que logramos lanzar el producto a tiempo y con muy buena recepción interna”.

La diferencia está en que no estás repitiendo una frase de manual: estás mostrando quién sos y cómo resolvés situaciones reales.

Otro ejemplo: si te preguntan por un error o debilidad, la IA identificó que las mejores respuestas son las que muestran evolución. Algo como:

“Al principio me costaba delegar. Me sentía más seguro si hacía todo yo. Pero aprendí que si no confío en mi equipo, no crecemos. Hoy delego con claridad y seguimiento, y eso me permitió liderar con mejores resultados y menos estrés.”

¿Ves la diferencia?

Estás contando algo que te pasó. Estás mostrando que aprendés.

Y eso conecta. Eso deja huella.

Otra clave: demostrar interés genuino por la empresa.

En vez de decir:

“Estoy buscando trabajo en general”

Podés decir:

“Investigué sobre ustedes y me llamó la atención su enfoque en innovación sustentable. Me siento muy alineado con ese propósito y creo que podría aportar desde mi experiencia en…”

Y uno más:

¿Qué responder cuando te preguntan “por qué deberíamos contratarte”?

Evitemos la típica frase “porque soy proactivo y responsable”.

Mejor contá algo como:

“En mi último trabajo enfrentamos un problema grande con un cliente. Fui yo quien propuso una solución creativa y lideré su implementación. Esa experiencia me mostró que puedo mantener la calma, pensar diferente y lograr resultados bajo presión. Eso es lo que quiero traer a esta empresa.”

No se trata de actuar.

Se trata de preparar la historia que realmente te representa.

Porque si no sabés quién sos, difícilmente otro te elija.

Y esto no es romantizar el trabajo, es humanizarlo. El trabajo no puede ser solo un lugar donde vendés tu tiempo por plata. Tiene que ser, en lo posible, un espacio donde podés crecer, aprender, proyectar.

Repito: no todo el mundo puede elegir. Pero quienes sí pueden, tienen el desafío de hacerlo con conciencia. De no entrar a cualquier lado porque “es lo que hay”, sino de buscar empresas con las que compartan valores, propósitos, cultura.

Y acá viene lo que para mí es el gran desafío de esta época: tenemos que volver a enamorarnos. Todos.

• Las personas de su trabajo.

• Las empresas de su gente.

• Las organizaciones de su propósito.

• Y quienes están fuera del mercado, de la idea de que pueden volver a entrar, si se les dan oportunidades reales.

El mercado laboral está cambiando. Cada vez más empresas necesitan atraer talento y no saben cómo. Y cada vez más personas buscan sentido en lo que hacen. Entonces, ¿por qué no hacer ese “match”?

Las empresas tienen que empezar a enamorar. A sus colaboradores actuales y a quienes quieren atraer. ¿Cómo? Con acciones concretas, con cultura, con propósito.

Las personas, por su parte, también tienen que prepararse. Si querés jugar en la Champions, no podés llegar a la prueba sin entrenar. Si querés entrar a una empresa de alto nivel, no podés ir sin saber nada de ellos, sin pensar qué historia vas a contar, sin conectar con su propósito.

La diferencia está en quién sos y cómo lo contás.

En si vas a la entrevista con frases hechas o con ejemplos reales.

En si mostrás tu CV o tu historia.

En si buscás un trabajo o una oportunidad de vida.

Y eso no lo define la suerte.

Lo define tu preparación, tu verdad, y tu capacidad de conectar