El dilema de Gaza: seguridad o derrota

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Israel atraviesa un momento de crisis que no se limita a la violencia en Gaza, sino que expone problemas más profundos relacionados con el liderazgo de Benjamin Netanyahu. El ataque del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 israelíes y más de 200 fueron secuestrados por Hamas, desató una respuesta militar agresiva que ha resultado en el actual conflicto armado en Gaza. Sin embargo, los problemas van más allá de la guerra. Netanyahu enfrenta serios desafíos políticos, derivados de promesas incumplidas que han debilitado su imagen y generado dudas sobre su capacidad de gobierno.

Durante su mandato, Netanyahu mantuvo una política de contención hacia Hamas, permitiendo que el grupo terrorista controlara Gaza sin un intento de desmantelarlo por completo. Esta estrategia buscaba mantener una frágil estabilidad, evitando una guerra abierta. Sin embargo, a largo plazo, permitió que Hamas fortaleciera sus recursos y planificara el ataque más devastador en décadas contra Israel. Las críticas hacia Netanyahu se centran en la percepción de que la contención fue una solución temporal que solo pospuso una confrontación inevitable.

El ataque reveló las limitaciones de esta estrategia. La comunidad israelí, y gran parte de la esfera política, comenzó a cuestionar la capacidad de Netanyahu para liderar en medio de una crisis de esta magnitud. Prometió, por un lado, la liberación de los rehenes, y por otro, la destrucción total de Hamas, dos objetivos que en la práctica son difíciles de conciliar. Esto ha generado una creciente desconfianza hacia su liderazgo, ya que el público percibe que el gobierno es incapaz de gestionar de manera efectiva ambas prioridades al mismo tiempo.

El enfoque de Netanyahu no solo está en cuestión a nivel militar, sino también político. En lugar de unir al país frente a esta amenaza, su gestión ha profundizado las divisiones internas. Estas fracturas han debilitado su gobierno y lo han dejado en una posición vulnerable en un momento crítico para la seguridad nacional. Su inclinación por un estilo de liderazgo personalista, que busca consolidar su legado político, ha creado un entorno donde las decisiones se toman más por cálculo político que por la urgencia del momento.

Uno de los mayores dilemas que enfrenta Israel es la cuestión de los rehenes. Netanyahu se encuentra atrapado entre las exigencias del grupo terrorista y la presión para mantener la ofensiva militar. Ceder ante las demandas de Hamas, que podrían incluir concesiones significativas, sería percibido como un signo de debilidad, mientras que continuar la operación militar pone en riesgo la vida de los rehenes. Esta situación ha generado tensiones internas y ha alimentado un debate ético sobre la mejor manera de proceder.

A medida que avanzan las operaciones militares, la muerte de algunos rehenes ha puesto a Israel en una situación comprometida. Ceder terreno frente a Hamas podría desestabilizar aún más la región y enviar un mensaje equivocado a otros grupos radicales. Por otro lado, una ocupación prolongada de Gaza sería impopular tanto en Israel como en el extranjero, además de ser costosa y políticamente insostenible a largo plazo. Netanyahu, que ha apostado todo a esta ofensiva, se enfrenta a un callejón sin salida.

El conflicto no solo tiene consecuencias dentro de Israel, sino que sus efectos se extienden por toda la región. Irán, un actor clave en el apoyo a grupos como Hamas y Hezbollah, ha aprovechado la situación para aumentar su influencia en Oriente Medio. Esta intervención ha generado un incremento en las tensiones geopolíticas, obligando a Israel a fortalecer sus alianzas con otros países árabes que también consideran a Irán como una amenaza, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Estas nuevas alianzas, si bien positivas para la seguridad de Israel, han sido aprovechadas por potencias globales como Rusia y China, que ven en el conflicto una oportunidad para afianzar sus intereses en la región.

La comunidad internacional sigue apoyando a Israel, con Estados Unidos y algunos países europeos a la cabeza, pero la situación global es volátil. El apoyo a Israel se basa en la premisa de que la eliminación de Hamas es esencial para la estabilidad regional. Sin embargo, las tensiones aumentan a medida que la operación se prolonga y crecen las críticas por el alto número de víctimas civiles en Gaza. La presión internacional para que Israel detenga su ofensiva aumenta, pero una retirada sin haber alcanzado los objetivos militares sería vista como una derrota, lo que podría incentivar futuros ataques.

En este contexto, las comparaciones con la retirada de Estados Unidos de Afganistán son inevitables. A diferencia de EE.UU., que puede retirarse de un conflicto lejano sin consecuencias inmediatas para su seguridad, Israel no tiene ese lujo. Gaza está justo en su frontera, y cualquier resurgimiento del terrorismo sería una amenaza directa para su población. Netanyahu, consciente de esta realidad, ha insistido en que Israel no puede permitirse una retirada apresurada, pero sabe que la ocupación a largo plazo también es inviable.

La clave para el futuro de Israel radica en lograr un equilibrio entre la victoria militar y la estabilidad política. Desmantelar la infraestructura terrorista de Hamas es solo el primer paso. Sin un esfuerzo paralelo para reconstruir Gaza y ofrecer a su población un futuro estable y libre de la influencia de grupos radicales, cualquier victoria será temporal. Israel debe asumir que la seguridad a largo plazo no solo se garantiza con la fuerza militar, sino también con una estrategia política que aborde las raíces del conflicto.

El conflicto actual redefine el legado de Netanyahu. Si bien su gobierno ha sido exitoso en muchos aspectos económicos y diplomáticos, el fracaso en anticipar y prevenir el ataque de Hamas y la falta de una solución clara para Gaza han debilitado su imagen. El futuro de Israel depende de aprender de estos errores y trazar un nuevo camino, uno que no solo priorice la seguridad a corto plazo, sino que también construya un futuro donde el terrorismo no tenga lugar. A largo plazo, el verdadero desafío será no solo vencer al enemigo militarmente, sino construir un futuro en el que los sacrificios realizados hayan valido la pena.