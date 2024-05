El renacimiento del crédito hipotecario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del primer día de gestión tenemos el mandato de nuestro gobierno, de nuestro presidente Javier Milei, de profundizar el crédito bancario, especialmente el financiamiento a favor de la inversión y de las familias, para contribuir a la rápida recuperación económica.

En este marco, presentamos una oferta única en el mercado de créditos hipotecarios, a la que llamamos “+ Hogares con BNA”. Se trata de un programa muy ambicioso a favor de todos los argentinos, de la actividad económica y del empleo.

Tiene una duración plurianual, un monto que hemos previsto en unos US$ 4.000 millones para colocar 40 mil créditos hipotecarios en cuatro años.

Uno de los principales problemas que tuvo la economía política del kirchnerismo fue la destrucción del financiamiento en general y la del crédito hipotecario en particular. Así que a medida que empezamos a vivir con estabilidad monetaria, una de las cosas que más rápido hay que reconstruir es, precisamente, el hipotecario.

La nueva línea “+Hogares con BNA” es la mejor oferta que existe para una familia en la Argentina. Nuestro registro indica que el BNA cuenta con 14,5 millones de clientes que tienen su cuenta en nuestra entidad, muchos de los cuales poseen la calificación de préstamo vigente y utilizan todos los productos.

Nuestra tarea es intentar que todos quienes tengan una cuenta en el BNA profundicen la relación y, por supuesto, si lo deciden tengan este crédito hipotecario.

En nuestro programa vamos a incorporar cuestiones que favorezcan justamente la ampliación de la oferta, es decir, de un modo u otro la expansión del crédito hipotecario. Somos conscientes de que, si no hay aumento en la oferta de viviendas, obviamente se termina produciendo un incremento del precio de las propiedades. Entonces, nuestra misión es trabajar en este aspecto, por cuanto el programa se va a ir mejorando a medida que transcurra, y nos focalizaremos en una geo orientación de los préstamos.

Privilegiaremos las jurisdicciones que tengan un tratamiento impositivo y de gravámenes que no encarezcan los créditos y los instrumentos necesarios para las hipotecas. Impulsaremos en los registros de la propiedad de las principales jurisdicciones la inscripción digital de las hipotecas. Para ello, vamos a cooperar con todos los gobernadores de modo tal de apalancar el crédito hipotecario en Argentina.

El monto máximo a financiar será del 75% del valor de la vivienda, con un monto máximo por crédito equivalente a 105.000 UVAs, aproximadamente unos US$ 90.000 en la evaluación del dólar MEP. El valor de la vivienda del proyecto no deberá superar el equivalente a 140.000 UVAs, es decir unos US$ 120.000. El capital de los préstamos se ajustará por la variación de UVA y se agregará una tasa de interés del 4,5 TNA. La relación cuota-ingreso no podrá superar el 25%, mientras que el plazo de los préstamos será 5, 10, 15, 25 hasta 30 años.

El equipo de BNA ha trabajado intensamente para poder agregar a nuestra oferta un beneficio único en el mercado a favor de nuestros clientes, las familias que van a ser los beneficiarios de los créditos hipotecarios y que perciban sus haberes a través de BNA. Cuando soliciten los préstamos para la vivienda única y de ocupación permanente, podrán contratar una opción que eventualmente les permitirá topear la cuota.

Este tope resultará de aplicar al préstamo un ajuste a través del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y sólo si ese ajuste es menor que la cuota ajustada por UVA, se producirá el tope.

Los montos se trasladarán al final del préstamo actualizadas por UVA. Una vez finalizado el cronograma, se reprogramará el saldo que resulte, que será pagado con un préstamo personal o una extensión de la hipoteca, lo que sea más práctico.

Esta opción tendrá un costo adicional, una prima del 1,5% anual. Hemos dispuesto que solamente recién a partir de los 180 días de desembolsado el crédito, quienes hagan uso de la opción podrán ejercitarla. Esto es porque vamos a fomentar los debates para que cada uno de los beneficiarios de las hipotecas decida cuál es la alternativa más conveniente.

Obviamente nosotros estamos apostando a una reducción permanente y sistemática de la tasa de inflación y la expectativa que tenemos es que el valor de la opción sea cada día menor.

Los destinatarios de nuestro programa son los clientes del BNA en relación de dependencia, jubilados o pensionados que perciban sus haberes a través del banco. Le edad límite, es 85 años al momento que termine el cronograma de cuotas de los préstamos y se podrán sumar ingresos de los integrantes del grupo familiar conviviente o codeudores no convivientes. A partir del 20 de mayo los clientes de BNA y el público en general tendrán disponible en nuestro sitio web la posibilidad de ingresar las solicitudes.

El proceso de transformación del Banco no se detiene. El BNA ha tenido algunos problemas de opacidad de los últimos años, que debe superarlos y, para eso, requiere la transformación. En los últimos 10 años, el BNA tuvo cinco presidentes, cinco directorios, que duraron cada uno dos años en la gestión. Obviamente, es imposible mantener una línea estratégica y suficientemente transparente para una institución que tiene la importancia del BNA.

Esta es la contribución del BNA a la recuperación económica. Como se dice, “sin hogar no hay familia; sin familia no hay Nación”.