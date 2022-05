Modernización de aplicaciones: indispensable para competir en el mundo digital

En América Latina se registraron alrededor de 1.300 millones de descargas de apps durante el primer trimestre de 2021

Las aplicaciones móviles cada día cobran mayor relevancia para las organizaciones, que hoy las reconocen como una herramienta clave para competir en un mercado cada vez más digital, en donde la experiencia de uso juega un papel fundamental respecto a la percepción de la imagen de marca de la compañía.

No sorprende que los países de habla hispana en América Latina registraron alrededor de 1.300 millones de descargas de apps en iOS y Google Play durante el primer trimestre de 2021, lo que supone un aumento del 15% interanual y del 30% respecto al primer trimestre de 2018, de acuerdo con el reporte The State of App Marketing Latin America 2021, realizado por AppsFlyer.

Este incremento constante, que además de la Argentina también ocurre en países como Chile, México y Perú, refleja el avance en la transformación digital que atraviesan empresas y gobiernos, los cuales requieren de aplicaciones seguras, flexibles y que incorporen nuevas tecnologías , como la Inteligencia Artificial (IA) o el análisis de datos, para mejorar la experiencia del cliente.

De acuerdo con el estudio, alrededor del 70% de las organizaciones de la región dijo que al menos una de cada cuatro aplicaciones están siendo modernizadas, lo cual refleja que la migración es indispensable para mantenerse a la vanguardia y responder con agilidad a las nuevas necesidades.

A la hora de considerar la realización de este tipo de proyectos las personas juegan un papel central. La investigación revela que la satisfacción del cliente es el principal motivador (54%), seguido de la eficiencia y satisfacción de los empleados (47%).

También hay consecuencias negativas que impulsan la decisión, así lo indica el 56% de los líderes de TI que reconocen que, retrasar la modernización de sus aplicaciones, provocó que no se alcanzaran los requisitos de cumplimiento, mientras que el 51% señaló que no podía escalar los servicios críticos cuando era necesario.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que las plataformas que serán mejoradas ya están operativas, lo cual implica una serie de desafíos: entender las necesidades de los usuarios para garantizar la adopción, mantener la disponibilidad para asegurar la continuidad del negocio y realizar una transición segura y controlada que contemple la convivencia de los sistemas.

En este marco, llevar adelante un proyecto de modernización exitoso requerirá de un plan de migración que segregue el trabajo en etapas priorizando los aspectos críticos (funcionales y/o tecnológicos) y un abordaje metodológico basado en la gestión de riesgos.

Este es un proceso complejo que requiere de planificación por parte de expertos tecnológicos, pero también representa una inversión con resultados de impacto. La modernización implica una revalorización de los productos digitales y mejora la percepción de la imagen de marca. Además, optimiza los procesos y disminuye los costos de mantenimiento.

Este panorama representa una gran oportunidad para las organizaciones. La modernización es una estrategia que les permitirá mantenerse vigentes y fuertes ante la competencia, así como también atraer y fidelizar clientes.

SEGUIR LEYENDO