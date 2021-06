Inyecte a su empresa la vacuna de la velocidad, adquiera inmunidad comercial y mejore los resultados

Una persona camina por una calle durante una nueva etapa de restricciones para frenar la fuerte escalada de contagios de coronavirus, en Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Estamos transitando el segundo trimestre del año y muchas empresas aún están tratando de recuperarse. Algunas gracias al tipo de productos que venden ya lo han hecho pero la inmensa mayoría se encuentran atrapadas dentro de una montaña rusa. Definitivamente, ser empresario en Argentina implica contar con fuertes dosis de resiliencia para sobrevolar los desafíos que imponen las regulaciones gubernamentales y la incertidumbre constante.

Es cierto que muchas empresas ya se han reinventado, sin embargo, es necesario que estemos atentos y no perdamos de vista los cambios que se pueden seguir dando. Estoy convencido que aquellas empresas que ejerciten la velocidad, y la sostengan en el tiempo, cosecharán los frutos del esfuerzo.

El concepto de velocidad puede aplicarse a muchas variables, pero en el campo empresarial es la capacidad de dar respuestas y solucionar los problemas del cliente mejor que la competencia. Eso define los procesos, la experiencia del cliente, el nivel de precios y también la cartera de productos y servicios.

Por lo general, una empresa veloz puede obtener más ventas y rentabilidad que una que no lo es. Por lo tanto, es recomendable asegurarse y sostener la velocidad en el presente y en el futuro, y no pensar que es una moda pasajera. Por lo tanto, una buena forma de lograrlo es aplicando dosis a su empresa en los siguientes puntos neurálgicos.

Para verificar el nivel de velocidad y preparar a todos los colaboradores el punto de partida es observar a qué segmentos de clientes estamos atendiendo y cuáles nos interesan, y dentro de ellos verificar qué compran y qué vendemos nosotros. También, analizar si nuestros productos y servicios son acordes a las demandas actuales de los clientes.

No podemos dejar de lado el sistema de precios y promociones. ¿Cuál es el criterio de fijación de precios, lo hacemos en función de la rentabilidad que deseamos o desde el punto de vista del cliente y la competencia? ¿Nuestros precios son acordes a cada segmento?, ¿contamos con precios discriminados por zona? ¿Tenemos promociones atractivas en diferentes categorías? Para optimizar el sistema, será necesario que estemos atentos a los cambios en los patrones de consumo, segmentar al máximo y rotar las promociones.

Innovemos en nuestros puntos de ventas físicos. Debemos garantizar que el estado de estos sea impecable, tanto desde lo externo cómo así también en su interior. Es determinante cómo se exhiben los productos y el nivel de servicio brindado. También es clave contar con un stock suficiente con el fin de evitar quiebres y fugas de clientes. Es imperioso que profundicemos la comunicación para lograr generar tráfico de clientes a nuestro negocio. Las redes sociales logran muy buenos resultados, no las dejemos de lado.

Es necesario garantizar que la experiencia del cliente sea extraordinaria. Para lograrlo, debemos verificar los procesos y sus tiempos: por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardamos en atender a los clientes? No debemos descuidar la digitalización, nuestra web debe ser responsiva y contener WhatsApp con respuesta inmediata.

Para ser veloz, antes es fundamental que potenciemos el conocimiento de las personas que conforman nuestra empresa. En este punto, podríamos preguntarnos ¿saben vender y brindar la mejor experiencia a los clientes? ¿Nuestros líderes logran que los equipos sean productivos? Jamás debemos dejar de entrenarlos, si las personas no saben será más difícil lograr anticipación y velocidad.

Por último, para dominar hábilmente la disrupción del mercado, la empresa debe actuar con velocidad antes de que el cambio la pase por arriba y para lograrlo será necesario implementar un mecanismo de control permanente sobre los aspectos comentados.

Por supuesto que ser veloz es importante, pero no a cualquier precio. No se agote ni se estrese. Logrará velocidad trabajando coordinadamente, incluyendo a todos los actores y no descuidando nada. Comience ya mismo con los protocolos de vacunación, al hacerlo mejorará la inmunización, y por ende, los resultados.

