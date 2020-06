Increíblemente tampoco tenemos proyecciones y cifras (con los márgenes de error en el mejor y peor escenario) de la cantidad de muertos que se darán por situaciones provenientes de las quiebras empresarias (proyección de suicidios, infartos, etc). Cuando se habla de la caída del PBI en Europa, EE.UU., China, América Latina no se realiza una proyección de la cantidad de pérdidas de puestos de trabajo, aumento de la pobreza, cierre de fábricas, etc.