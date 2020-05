En algunos de sus considerandos, expresó: “Que todo ello comprometía la operación (…) Que la cesión de la iniciativa era considerada como una consecuencia en el actuar desde el continente (…) Que el adversario operaba con todo tipo de aeronaves, de día y de noche y con mal tiempo, y que las propias aeronaves no lo hacían ni aun de día (…) Que los ataques aéreos propios eran ejecutados sin coordinación con el comando en Puerto Argentino y no masivamente”. Sin embargo, su conclusión no guardó relación con lo informado, pues agregó: “Todo lo expresado no afecta ni afectará el espíritu de esta Guarnición Militar Conjunta para hacer frente al enemigo con todos los medios a su disposición, y la máxima decisión en procura del cumplimiento de la misión asignada”. La pregunta era ¿con qué medios?