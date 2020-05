El 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa y al menos medio continente, el Occidental, comenzó un camino de paz y libertad. Un camino de integración comercial que trajo la prosperidad como hace 150 años enseñaban Federic Bastiat (por las fronteras donde no pasan mercaderías terminan pasando cañones) y Juan Bautista Alberdi (El crimen de la guerra), y la paz que llega de la relación virtuosa de quienes comercian, se conocen y se tratan, resuelven en forma “contractual” sus necesidades. Para los EEUU y Gran Bretaña la guerra no terminó ese día, debieron seguir combatiendo al Japón. Y en materia económica la ayuda a la reconstrucción de Europa duro más de una década. Gran Bretaña para sostener esa ayuda tuvo que racionar alimentos que no había necesitado racionar durante la guerra misma. Recién levanto el racionamiento de muchos alimentos y productos de primera necesidad en 1954. El camino hasta allí fue muy duro, casi 6 años de una guerra cruel.