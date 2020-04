Aunque todos los jueces entendieron que la acción deducida era jurídicamente inadmisible por falta de “caso” judicial juzgando con buen sentido que el funcionamiento de las cámaras del Congreso es una cuestión política que deben resolver sus autoridades, no es posible desconocer que la mayoría –especialmente el voto conjunto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– decidió ir más allá al formular consideraciones que, a modo de lo que en el derecho se conoce como obiter dicta, terminaron por dar un respaldo a la pretensión deducida entendiendo que, sin perjuicio de todo el marco teórico apuntado, la situación de emergencia institucional que atraviesa el país exigía de la Corte una “colaboración institucional” –así la llamó Rosatti que, con un voto propio, adhirió al criterio de los tres jueces indicados, aunque de manera más restrictiva– que, en definitiva, terminaría por evacuar la consulta sin reconocerlo formalmente habilitando de hecho su jurisdicción consultiva. Partiendo de la base de que el funcionamiento del Poder Legislativo resulta esencial para el desarrollo de la vida constitucional argentina, sobre todo en épocas de emergencia, sostuvo que el Congreso “tiene autonomía en su modo de funcionamiento de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional”. Por su parte, el considerando 16 del voto de los jueces Highton, Maqueda y Lorenzetti es contundente al afirmar que “el llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional forma presencial orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley.” Y agregó que “la posibilidad de que el Senado sesione de manera remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa Cámara ejercer sus atribuciones”. Ahí esta la respuesta que la Presidenta del Senado buscaba. Aunque el juez Rosatti –que adhirió a este criterio– explicó que ello no implicaba prejuzgar sobre futuros cuestionamientos que pudieran hacerse contra leyes sancionadas de manera remota, está claro que no habrá ningún juez que se atreva a declarar la inconstitucionalidad de una ley así sancionada. En las condiciones descriptas, la mayoría de la Corte se dejó llevar un poco por la “sangre” y un poco por la “razón” abriendo en nombre de una “colaboración institucional” innecesaria las compuertas para el ejercicio de una jurisdicción consultiva que constitucionalmente no tiene y que, además, se negó a admitir. Tal vez la doctrina implícita –y no tan implícita– de este “caso” termine vaciada en el futuro. Por ahora habrá que enfrentarse a la circunstancia de que la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es la que le da la Constitución sino la que quieren sus jueces en función de los planteos que le guste tratar. Como expresó la Vicepresidenta de la Nación: “Cuando la Corte Suprema quiere resolver un caso, lo hace”.