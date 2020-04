Dejo de lado lo que se dijo de lo que podría hacerse con fondos que no tenemos. Prefiero hablar de lo que no se dijo: si Argentina logra bajar la tasa de interés demencial que tenemos, entonces tal vez haya un mercado de crédito, fundamental para que pueda canalizarse el (escaso) ahorro de los argentinos. Si se renegocia la deuda, podríamos tener menores tasas, ya que con tasas altas, el capital es caro. Sin capital no se puede crecer, capital es el ahorro acumulado y el ahorro es lo que me sobra respecto a lo que produzco y consumo. Si el capital es caro, debo ahorrar mucho para poder comprar algo en el futuro. Si no puedo ahorrar, jamás podré comprar algo en el futuro. Si no puedo hacerlo, el futuro “no vale la nada” y nos quedamos en el triste cortoplacismo argentino.