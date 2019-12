Hubo también un histérico y amenazante discurso del general Milani pidiéndole al nuevo presidente que tenga todo el poder porque si no puede volver la fuerza política anterior. El mensaje que subyace es funesto. Quieren todo el poder y permanecer para siempre. En un sistema republicano el poder se reparte. Que el impresentable de Milani diga estupideces antidemocráticas no me sorprende, pero que nadie lo descalifique es un pésimo síntoma. A su vez, el presidente expresó en su discurso de asunción: “Nunca más la Justicia contaminada”. Más allá del uso de la terminología ligada a la dictadura que tanto les gusta (“Conadep” del periodismo, “Nunca más”, etc.), llama la atención esa mención teniendo en cuenta la cantidad de causas judiciales que tienen CFK, su familia y muchos ex funcionarios, testaferros y empresarios corruptos. Daría la impresión de que están pensando en eso cuando hablan de justicia. Hay que seguir esas apreciaciones con mucha atención.