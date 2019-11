Finalmente, ¿tantas excepcionalidades exculpan a nuestro diseño institucional? Por supuesto que no. Las buenas instituciones deben poder soportar las más diversas e inesperadas coyunturas y en nuestro caso a 10 años de la sanción de la Ley 26.571 hay cosas que pueden y deben repensarse y modificarse analizando seriamente los impactos que han tenido en el proceso político de modo que los mecanismos no pongan en riesgo la libre elección de las preferencias ni perjudique la vida de los ciudadanos. Y no me estoy refiriendo solo a los plazos electorales. Sin duda son muchos los aspectos de la reforma de 2009 que merecen ser analizados a la luz de la experiencia.