Ejemplo, tengo hambre y compro una pizza. La primera porción la como con muchas ganas. La segunda también. La tercera con menos desesperación. La cuarta más pausadamente y la cuarta ya no doy más. En la quinta porción digo basta. La utilidad que me brinda la última porción de pizza es cero y por lo tanto ya no valoro tanto la pizza como cuando la compré y comí la primera porción.