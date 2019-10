Lo que está ocurriendo en estos días obliga a formularse preguntas muy duras acerca de Mauricio Macri. Si el control de cambios puede tranquilizar la situación, ¿por qué no lo impuso la primera semana posterior al 11 de agosto, cuando ya muchos economistas lo reclamaban a gritos? Si finalmente, después del terrible agosto, se decidió, ¿por qué no fue más estricto? Si todo el mundo esperaba una corrida en la última semana anterior a las elecciones, ¿por qué no se anticipó? Y estas preguntas pueden proyectarse hasta las primeras medidas que tomó al asumir: ese momento inverosímil en el que Alfonso Prat-Gay decidió apretar graciosamente el botoncito mientras se refería a la “grasa de la militancia”. ¿Cuánto dolor habría ahorrado Macri si hubiera aplicado, mínimamente, el sentido común? ¿Por qué no lo hizo a cada paso?