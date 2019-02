Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial, sentenció: "El problema no es la tasa de interés o el dólar. Hoy nadie invierte porque no se está produciendo riqueza, las empresas no tienen ganancia ni retribución por el capital. Por eso están bajando su producción y reduciendo su personal". A lo largo del próximo semestre, para los hombres del sector privado, no se ve un cambio de tendencia. La solución no la ven por pedir, por ejemplo, una tasa de interés subsidiada. "Estos son paliativos, el problema está en la macroeconomía", dijo Acevedo.