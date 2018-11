La soberanía, la supuesta defensa de los intereses nacionales, la falsa defensa de las fuentes de trabajo, la apelación también falaz a la pobre gente que se quedará sin empleo y sin ingresos si se elimina algunos de estos focos de desmanejo, (y de negocios fenomenales para privados y sindicalistas) justifican la perdurabilidad de estos engendros. Cada una de estas usinas de ineficiencia económica y fetidez ética están llenas de estos argumentos. Y por supuesto, en el momento clave se presiona al gobernante de turno para que pronuncia las palabras mágicas: "no se privatizará, no se cerrará, no se reducirá".