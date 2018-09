Bien, el asunto estriba en que José Ingenieros sostiene que es un error garrafal aludir al "sentido común", ya que se trata en verdad del "buen sentido", siempre personalísimo, ya que no es comunitario el tan cacareado sentido común, puesto que se trata de un antropomorfismo, es decir, se trata de un colectivo como si fuera una persona, lo cual conduce a confusiones varias. Es de la misma estirpe que cuando se parlotea que "el pueblo demanda", "la nación piensa" o "las instituciones dicen" y yerros equivalentes. No hay tal cosa, son metáforas peligrosas, porque conducen a la liquidación de la persona en aras del grupo. Es en rigor la expropiación del hombre que es engullido por lo colectivo. En el mejor de los casos pueden ser abreviaciones que de tanto repetirlas se toman literalmente. Es cierto que puede haber una acepción más benévola del sentido común en cuanto a que apunta a lo que es común a muchas individualidades, pero de todos modos vale la advertencia para no caer en zonceras antropomórficas tipo "Estados Unidos reprobó la conducta de África" y tropelías similares.