En primer lugar, hay que destacar que el referéndum no contó con el apoyo, el aval ni la fiscalización de las Naciones Unidas. En aquellas situaciones donde un referéndum de libre determinación fue la manera de poner fin a una situación colonial, ha sido la ONU quien adoptó la decisión. Tal fue el caso de Timor Oriental, que llevó a su independencia en 2002; el de Tokelau, en 2006 y 2007; el de Sahara Occidental (en este caso el referéndum aún sigue pendiente de realización) o el que se llevará a cabo este año en Nueva Caledonia. Al ser las islas Malvinas, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, un territorio no autónomo sujeto a descolonización, corresponde a la ONU, y no a la potencia administradora, decidir cuándo dichos territorios han sido descolonizados.