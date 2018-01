¿Es la universidad completamente inclusiva? No. Su modalidad casi exclusivamente presencial hace que muchos ciudadanos no tengan la posibilidad de estudiar y trabajar. Excepto el caso de universidades grandes como la UBA, La Plata o Córdoba, en muchas casas de estudio no existe la posibilidad de organizar los horarios de cursada, ya que no hay suficientes comisiones de cada materia o los horarios no permiten empalmar con un trabajo de 8 horas.