Esto mismo se refleja en nuestra sociedad. Cuando estás seguro de lo que sos, de tu propio valor personal, sin estar híper intencionado en la búsqueda desenfrenada de la victoria, también podés aceptar que el otro puede ser mejor que vos. Muchas veces necesitamos revalidar el triunfo argentino para sentirnos importantes; "dime de qué alardeas y te diré de qué careces". Reconocer que ser argentino tiene otras cosas buenas, valorarnos por lo que somos y no porque "somos ganadores". Crecer, madurar como sociedad. Es aquí donde todos nosotros, incluidos los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de transmitir otro tipo de mensajes, para colaborar con una nueva sociedad. Como nos dice el entrenador de vóley Julio Velazco: "Muchos deportistas saben que no van a ganar, pero se preparan como si fueran a ganar, porque en última instancia compiten contra ellos mismos". Muchos atletas son conscientes de que no van a obtener el triunfo, sin embargo, se sienten ganadores al bajar un segundo su propia marca, al tirar un metro más lejos o al saltar más alto. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, mejorarse día a día.