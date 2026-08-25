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Honduras confirma los feriados de septiembre y octubre para impulsar el turismo

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) recordó que ambas disposiciones forman parte del calendario de días festivos establecido en la legislación hondureña.

La Semana Morazánica busca concentrar los feriados de octubre para impulsar el turismo y los desplazamientos internos en Honduras.
El feriado del 15 de septiembre de 2026 caerá martes y no se trasladará para formar un fin de semana largo.
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El calendario de feriados de Honduras tendrá dos fechas importantes durante los próximos meses: el 15 de septiembre y la Semana Morazánica de octubre.

El COHEP confirmó que el martes 15 de septiembre será feriado nacional inamovible, mientras que en 2026 el descanso morazánico para el sector privado irá del miércoles 7 de octubre al mediodía al sábado 10 al mediodía.

La disposición sobre el 15 de septiembre aplica de acuerdo con las normas laborales vigentes y debe ser tomada en cuenta por empresas y trabajadores para planificar sus actividades.

El 15 de septiembre es una de las principales fechas cívicas de Honduras. Ese día se conmemora la Independencia de Centroamérica, proclamada en 1821, una fecha que cada año da lugar a desfiles estudiantiles, actos cívicos y celebraciones en distintas ciudades del país.

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Además de su importancia histórica, la fecha tiene consecuencias en el calendario laboral, al estar reconocida como feriado nacional. En 2026, el 15 de septiembre caerá martes y, al mantener su carácter inamovible, el descanso se concederá ese día.

Esto significa que no se trasladará al lunes ni a otra fecha para formar un fin de semana largo.

Qué es la Semana Morazánica

La Semana Morazánica tiene un origen y un objetivo diferentes. Su creación se remonta al Decreto Legislativo N.º 78-2015, mediante el cual se unificaron y trasladaron, con fines turísticos, las festividades cívicas correspondientes a los días 3, 12 y 21 de octubre.

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Posteriormente, el Decreto Legislativo N.º 126-2020 estableció que este esquema continuaría aplicándose después de 2020, por lo que también estará vigente durante 2026.

Roatán es uno de los principales destinos turísticos de Honduras, reconocido por sus playas de aguas cristalinas y arrecifes coralinos. (FOTO: Revista y Estrategia de Negocios)
Roatán es uno de los principales destinos turísticos de Honduras, reconocido por sus playas de aguas cristalinas y arrecifes coralinos. (FOTO: Revista y Estrategia de Negocios)

La medida busca concentrar los feriados de octubre para facilitar los desplazamientos de los hondureños dentro del país y estimular actividades relacionadas con el turismo, como hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios.

Cuándo será en 2026

Para los trabajadores del sector privado, el feriado morazánico comenzará el miércoles 7 de octubre de 2026 a las 12:00 y finalizará el sábado 10 de octubre a las 12:00.

En la práctica, los días centrales de descanso serán la tarde del miércoles, el jueves 8 y el viernes 9 de octubre, y se extenderán hasta el mediodía del sábado.

Las empresas que tengan contratos colectivos vigentes con disposiciones diferentes para el disfrute de los feriados de octubre deberán observar lo establecido en esos acuerdos o realizar las modificaciones correspondientes conforme a derecho.

El feriado morazánico del sector privado en 2026 irá del 7 al 10 de octubre al mediodía.
El feriado morazánico del sector privado en 2026 irá del 7 al 10 de octubre al mediodía.

Qué pasará con los bancos

El sistema bancario y financiero nacional también tendrá un horario especial durante la Semana Morazánica. Las instituciones permanecerán cerradas al público desde el mediodía del miércoles 7 de octubre, durante el jueves 8 y el viernes 9, y hasta el mediodía del sábado 10 de octubre.

Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando los servicios de banca electrónica y cajeros automáticos, según la información divulgada sobre el feriado.

Por ello, quienes necesiten realizar trámites presenciales en bancos deberán tomar previsiones y consultar previamente los horarios específicos de cada institución.

Para trabajadores, empresas y sectores vinculados al turismo, conocer con anticipación estas fechas es clave para organizar jornadas laborales, viajes y actividades durante uno de los períodos de mayor movilidad del año.

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