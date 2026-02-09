Nicaragua

La administración nicaragüense modifica las condiciones de entrada de cubanos al país

La notificación oficial revierte la exención de visado vigente durante más de cuatro años y busca reforzar la regulación migratoria en medio de un flujo creciente impulsado por la crisis en Cuba

Guardar
El Gobierno de Nicaragua implementa
El Gobierno de Nicaragua implementa visa consultada sin costo para ciudadanos cubanos que ingresan al país. (Imagen destacada)

La nueva disposición migratoria adoptada por el Gobierno de Nicaragua modifica de forma inmediata el estatus de los ciudadanos cubanos que deseen ingresar al país. Para quienes posean pasaportes ordinarios, la clasificación cambia y ahora deberán tramitar una “visa consultada sin costo”, según la categoría “C” definida por la Dirección General de Migración y Extranjería.

La instrucción, firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas, exige que se informe con urgencia a las aerolíneas, en coordinación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, para asegurar su cumplimiento en todos los vuelos que conectan Cuba y Nicaragua.

Al mismo tiempo, la Cancillería nicaragüense notificará a la representación consular de Cuba, de acuerdo con el procedimiento oficial.

El documento recuerda que “El Estado de Nicaragua, es soberano de establecer las categorías migratorias de visa para el ingreso de ciudadanos de otras nacionalidades, así también regular su ingreso, egreso y permanencia en el territorio nacional”. Con esta declaración, el país reafirma su facultad para ajustar las reglas de entrada según lo considere oportuno.

En noviembre de 2021, Nicaragua había eliminado la exigencia de visa para los cubanos, integrándose a la breve lista de destinos a los que podían viajar sin mayores obstáculos. Aquella decisión, calificada de “humanitaria” por el Gobierno de Daniel Ortega, fue recibida con alivio por centenares de cubanos afectados por la crisis en la isla, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el retraso en las reformas económicas.

La autoridad migratoria nicaragüense exige
La autoridad migratoria nicaragüense exige informar con urgencia a aerolíneas sobre los nuevos requisitos de ingreso para cubanos. (REUTERS/Norlys Perez)

El director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany, analizó entonces para EFE que esa medida impulsaría el flujo de cubanos hacia Nicaragua, sea para realizar compras y revender productos en la isla, o como ruta de tránsito hacia México y la frontera con Estados Unidos.

La reapertura de este corredor migratorio coincidió con el cierre de la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana desde 2017, lo que había limitado otras vías legales de salida.

En años recientes, el flujo de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos y otros países se incrementó, alentado por la situación sanitaria, económica y política en Cuba. Para muchos, Nicaragua se convirtió en una alternativa de escape ante la falta de opciones para emigrar sin necesidad de visado estadounidense.

La actual modificación revierte el escenario abierto hace poco más de cuatro años y marca un nuevo capítulo en la política migratoria regional. En 2015, Nicaragua ya había cerrado sus fronteras con Costa Rica, lo que dejó a miles de cubanos varados y generó una crisis migratoria sin precedentes en Centroamérica.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, las autoridades nicaragüenses buscan regular y supervisar de manera más estricta el acceso de ciudadanos cubanos a su territorio, en un contexto donde la movilidad humana en la región sigue siendo un tema de alta sensibilidad y relevancia.

Crisis socioeconómica en Cuba

La economía cubana enfrenta una situación cada vez más delicada, con un deterioro que impacta múltiples aspectos de la vida de la población. La presión inflacionaria, la escasez de medicamentos y suministros, así como la salida continua de personal sanitario, han puesto al límite el sistema de salud y afectado el bienestar general.

En los últimos años, ciudadanos
En los últimos años, ciudadanos cubanos han utilizado Nicaragua como alternativa para migrar hacia México y Estados Unidos. (REUTERS/Norlys Perez)

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud señala que Cuba atraviesa una coyuntura especialmente crítica. Huracanes como Oscar y Rafael, junto con recientes terremotos, han provocado graves daños, inundaciones y la interrupción de servicios esenciales, incluidos el suministro de agua y la atención médica.

La combinación de estos desastres naturales, sumada a la emergencia energética y los retos en salud pública, ha intensificado la crisis socioeconómica, dificultando aún más el acceso de la población a servicios básicos y acentuando las dificultades cotidianas en la isla.

Temas Relacionados

Gobierno de NicaraguaCubaCrisis MigratoriaEconomía Cubana

Últimas Noticias

Proyecto Cobre Panamá: informe confirma que auditoría minera aún no define nivel de cumplimiento ambiental

El reporte de la consultora SGS señala que los resultados aún son de avance y que la revisión con escala de cumplimiento se incorporará en el próximo informe.

Proyecto Cobre Panamá: informe confirma

Convenio internacional permitirá a empresas costarricenses acceder a fondos de hasta USD 140 mil para ampliar sus operaciones

Nuevo programa prevé respaldar a compañías con operaciones sólidas y busca facilitar su expansión en mercados nacionales e internacionales

Convenio internacional permitirá a empresas

La OIM presenta estrategia país en Guatemala para fortalecer políticas migratorias

La hoja de ruta anunciada por el organismo internacional busca articular acciones junto al gobierno nacional, priorizando la protección de derechos y respondiendo a desafíos de los flujos mixtos, especialmente en sectores en situación de vulnerabilidad

La OIM presenta estrategia país

Honduras propone a Estados Unidos la revisión de aranceles para aumentar la competitividad y atraer inversiones

El presidente Nasry Asfura planteó en Washington la necesidad de reducir gravámenes que limitan la competitividad hondureña frente a Guatemala y El Salvador, impulsando nuevas negociaciones para fortalecer el comercio bilateral con Estados Unidos

Honduras propone a Estados Unidos

Estadio donado por China a El Salvador alcanza etapa clave con la colocación de la primera pieza del techo

La obra, resultado de la cooperación entre China y El Salvador, progresa de acuerdo con los planes, confirmaron las autoridades, tras completar los graderíos y comenzar la fase de la cubierta que definirá su perfil arquitectónico

Estadio donado por China a

TECNO

Qué responder y qué no

Qué responder y qué no si llama un número desconocido para evitar estafas

Las soprendentes transformaciones tecnológicas de los últimos doce años que cambiaron la vida cotidiana

Así funciona WinApp, la nueva solución de Microsoft para crear, probar y actualizar apps en Windows 11

El fin de la “espera bancaria”: cómo el pago en tiempo real está salvando el bolsillo de los latinos

¿Vivirías en una ciudad que sabe todo de ti? El auge de las Smart Cities en América Latina

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber demostró su apoyo

Hailey Bieber demostró su apoyo a Kendall Jenner durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Ben Affleck y Jennifer Aniston protagonizaron el anuncio más nostálgico para el Super Bowl 2026

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar a un hijo en medio de las tensiones familiares

John Sutcliffe se conmueve hasta las lágrimas por show de medio tiempo de Bad Bunny

Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”

MUNDO

El derrumbe de un edificio

El derrumbe de un edificio en Líbano dejó al menos 14 muertos

El primer ministro británico Keir Starmer dijo que no dimitirá en medio de la crisis que sacude su gobierno

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong

El régimen chino acelera la integración de DeepSeek en tareas militares y policiales