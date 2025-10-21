Robots y humanos en movimiento: la nueva frontera de la logística urbana

La coexistencia segura entre humanos y robots no solo depende de la tecnología, sino también de protocolos de prioridad y señalización que permitan a ambos entender quién tiene el paso (Foto: Shutterstock)

La expansión de los robots móviles públicos (PMR, por sus siglas en inglés) está reconfigurando la forma en que se gestionan los flujos en entornos urbanos. Diseñados para desplazarse por aceras, terminales y pasillos, estos dispositivos ya no se limitan a tareas industriales: transportan paquetes, medicamentos o equipaje en aeropuertos, e incluso asisten a personas con movilidad reducida en hospitales o estaciones.

Sin embargo, su integración plantea desafíos logísticos de magnitud: ¿cómo garantizar que los robots autónomos puedan operar sin afectar la seguridad, la fluidez del tránsito peatonal y la eficiencia del transporte?

Automatización y flujos mixtos

A diferencia de los vehículos tradicionales, los robots que circulan por espacios públicos no pueden comunicarse con señales humanas ni interpretar el lenguaje corporal o las prioridades de paso de las personas. Esto genera un nuevo paradigma de convivencia en corredores donde circulan simultáneamente peatones, equipamientos logísticos, carritos eléctricos y robots autónomos.

El Foro Económico Mundial identifica a los aeropuertos y hospitales como los primeros escenarios ideales para ensayar esta integración. Allí, los PMR pueden trasladar medicamentos, equipaje o suministros, coordinándose con personal humano mediante rutas predefinidas y sensores de proximidad.

En la logística, esta tendencia marca un paso más hacia la automatización del transporte interno y de última milla, un segmento donde las demoras, la seguridad y la trazabilidad son variables críticas. La coexistencia segura entre humanos y robots no solo depende de la tecnología, sino también de protocolos de prioridad y señalización que permitan a ambos entender quién tiene el paso.

La regulación como eje de convivencia

El despliegue masivo de estos sistemas no podrá avanzar sin un marco regulatorio claro y anticipatorio. Hoy, la mayoría de los países carece de normas específicas que determinen la prioridad de los robots en espacios compartidos, lo que abre interrogantes sobre la responsabilidad ante accidentes o interrupciones del tránsito.

El desafío radica en traducir negociaciones sociales en decisiones algorítmicas, un proceso que requiere definir cuándo un robot puede tener prioridad: por ejemplo, si transporta una carga médica urgente o si asiste a una persona con discapacidad.

Los especialistas proponen la creación de protocolos de comunicación estandarizados que permitan a los robots transmitir su nivel de prioridad, destino y tipo de carga. Esa coordinación digital entre unidades podría convertirse en una versión automatizada de las normas de tránsito actuales.

En paralelo, se avanza hacia ensayos en entornos controlados. Los aeropuertos, campus universitarios y hospitales se perfilan como escenarios experimentales donde se podrán evaluar sistemas de señalización, colores, luces o sonidos que indiquen la función y prioridad de cada robot. Estos proyectos piloto serán clave para definir cómo integrar estas tecnologías al espacio urbano sin generar congestión ni riesgos.

Los especialistas proponen la creación de protocolos de comunicación estandarizados que permitan a los robots transmitir su nivel de prioridad, destino y tipo de carga (Foto: Shutterstock)

Impacto operativo y social en la logística urbana

Desde el punto de vista logístico, la incorporación de robots móviles promete reducir tiempos, optimizar recorridos y liberar recursos humanos para tareas de mayor valor. Sin embargo, también obliga a repensar la gestión de espacios públicos y la infraestructura de soporte.

En zonas densamente transitadas, el uso simultáneo de robots de reparto, vehículos eléctricos livianos y peatones requerirá nuevos modelos de planificación del flujo urbano y una infraestructura más flexible, capaz de adaptarse al movimiento constante de unidades autónomas.

A su vez, la discusión sobre equidad y accesibilidad emerge como un punto crítico. Los expertos advierten que las comunidades con movilidad reducida deben ser parte del diseño de estos sistemas para evitar la creación de nuevas barreras en la circulación. También se plantea el riesgo de que los servicios automatizados de alta prioridad queden reservados a sectores con mayor poder adquisitivo, generando una “doble velocidad” en la movilidad urbana.

Hacia una logística más inteligente y humana

El auge de los PMR no representa solo un avance tecnológico, sino una reconfiguración integral del ecosistema logístico urbano. A medida que los robots y humanos compartan más espacios, el desafío será lograr una convivencia eficiente, equitativa y segura.

El desarrollo de estándares internacionales, la participación comunitaria y los programas de prueba controlada serán esenciales para garantizar que la automatización sirva a las personas y no al revés.

En palabras de los especialistas del Foro Económico Mundial, “el momento de actuar es ahora, antes de la primera tragedia evitable”.