Mañanisima: el nuevo programa con Carmen Barbieri, Pampito y Estefi Berardi

En la previa del estreno de nuevo programa Mañanisimo, Estefi Berardi, dialogó con Mi5411.

“Sabía de las ganas de éste proyecto, desde principio de año, y finalmente se hizo realidad. Cuando me dijeron que iba a trabajar con Carmen Barbieri, “fue como wowwww” No me lo imaginaba. Un sueño. Junto con mi compañero Pampito, que la tiene super clara en periodismo de espectáculos, coincidimos en que nos resulta súper fuerte e inmenso, trabajar con una gran figura como que tiene tanta experiencia y trayectoria en este mundo. Sé que voy a aprender un montón al lado de ella. Sabiendo esto, cuando la conocimos fue aún mejor. Ninguno de los dos la conocía íntimamente, solo de la televisión, o de cruzarla en algún pasillo, y es como trabajar con una madre.

Carmen, tiene eso, además del profesionalismo, sus ideas, su talento, y todo lo que sabe, tiene eso maternal que te hace sentir como en casa. Nos pregunta qué necesitamos, qué nos vamos a poner, qué nos gustaría hacer en el programa. Escucha nuestras ideas, nos tira otras, y hasta le ofreció a Pampito, unas corbatas de Santiago Bal para sumar a su look. Un amor. Es de otro mundo.

El programa es un Magazine, pero distinto. Lo que más me gusta, y dos palabras que son claves en mi vida, es que tiene “buena vibra’. Se van a divertir muchísimo. Además de informarse, hablar de espectáculos, Carmen va a cocinar y enseñarte sus recetas, van a venir invitados de lujo (ya el primer programa que arranca el lunes, los va a sorprender).

A diferencia de otros Magazines matutinos, éste tiene arte. Carmen arranca cantando, vamos a bailar y hacer los challengues de la semana. Y otra cosa que me encanta, y que propuso Carmen, es hablar de temas que generan conciencia, que nos ayudan a pensar y evolucionar como personas. Para esto, cada día va a venir un especialista, como psicólogos, médicos, y hasta una tarotista. Muchísima variedad de temas con diversos contenidos. No se van a aburrir para nada jaja. Vamos a leer sus mensajes, van a poder ganarse premios, y vamos a conocernos un poco mas a fondo mutuamente con el publico.

Cada uno tiene un rol bien marcado, Pampito es un crack y ya lo conocemos, como les conté al principio. Y yo por mi lado, voy a tratar todo lo que viral, lo que tenes que saber y es tendencia en las redes sociales, me voy a sumar a las secciones del programa, y siento que todo tiene un poco de mi esencia. Eso es lo que más me gusta.

El finde, hacemos el ensayo general, vamos a conocer la escenografía. El lunes 10.30 am estrenamos y los esperamos a todos de lunes a viernes de 10.30 a 12pm por Magazine . Estoy muy agradecida a Coco Fernandez por semejante oportunidad. Hay un equipo enorme trabajando mucho y en cada detalle para darles lo mejor.

Esperamos que nos acompañen y lo disfruten tanto como nosotros”.