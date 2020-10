Flavia Palmiero va por todo: lanzó su marca de trajes de baño y estrena su obra teatral vía Streaming

Flavia Palmiero es un ejemplo de estar en movimiento, de reinventarse y adaptarse a los tiempos que corren, ha pasado por el modelaje, la actuación, conducción, decidió lanzarse como diseñadora con su propia marca y ahora apuesta al teatro vía streaming con Taitantos.

En una charla con Flavia hicimos un recorrido por su trayectoria, hablamos de sus trabajos, sus cuidados personales, la cuarentena y cómo decidió apostar al teatro online.

- Comencemos por tu nueva línea de trajes de baño, ¿cómo se te ocurrió lanzarte en cuarentena?

-Hace rato quería hacer una marca y trajes de baño se me ocurrió porque es un objeto de deseo muy especial, único, que es fashion pero a la vez lo necesitas y me divertía hacer algo que tenía que ver con la playa, el verano que estaba en el imaginario en es momento y es deseado por muchos. A la vez puedes lookearte y estar en traje de baño, lo usas con un jean, una pollera por encima, un pantalón amplio, con un traje, etc.

-¿A qué mujer apunta Flavia Palmiero Collection?

FP: Realizamos 6 modelos en 22 opciones, con diferentes colores y estampas, lo que es divertido es que los puede usar una chica de 20 hasta una mujer de 60, son modelos clásicos que le quedan bien a todas. Para arrancar quería algo elegante pero que no deje de ser básico, afuera se usa mucho el minimalista y eso pusimos en práctica. El animal print a las argentinas les encanta, a mi también, cuando apareció mucho no me gustaba pero con el tiempo me enamoro, es un detalle que no nos puede faltar, tiene algo de sexy y elegante .

- ¿Qué cuidados tienes para mantenerte en forma?

FP: Llevo una vida muy sana desde siempre, hay que cuidarse, pero también tengo una buena genética familiar, me cuido pero me doy mis gustos, jamás dejó de comer, hasta cuando hago dieta por algún objetivo especial que así lo requiera, son dietas de alimentación saludable pero donde no paso hambre, solo soy más estricta en lo que ingiero.

- No podemos dejar de mencionar algunos de tus éxitos como La ola verde, La ola está de fiesta, Flavia corazón de tiza, entre tantos más, ya que tenés muchos seguidores desde aquellos tiempos que les gusta recordar, la pregunta sería ¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste, que más satisfacción te genero?

-Hice cosas muy diferentes, soy muy exigente conmigo misma y me cuesta disfrutarlo en el momento porque no hay tiempo. Cuando empecé era muy chica tenía muchas responsabilidades, hoy con el tiempo empecé a degustar todo lo que hice pero es muy difícil elegir, porque todo me gusto, todo lo hice planeado y proyectado por mi, me enamoré de mis proyectos, es como un hijo y que te pregunten ¿cuál preferís? es muy difícil porque todo lo que hice me gusto mucho. No deja de ser un trabajo, porque hay que tomárselo con responsabilidad por más que por momentos parece un juego que te encanta, no deja de ser un trabajo, con el plus que te gusta y uno le pone pasión.

-¿Te verías nuevamente haciendo algo para niños?

-Los niños fue una etapa en lo artístico, en el mundo, había que hacerlo cuando había que hacerlo, es algo esta en mi alma que puedo realizarlo infinitamente, es más este año teníamos para estrenar una película de dibujos animados “La gallina Turuleca”, yo le puse la voz de Isabel que es la señora cuida a Turuleca, cante las canciones, me reencontraba con el público infantil, pero el estreno se frustro por la pandemia, era una coproducción argentina-española, distribuida por Disney, esperamos que el año que viene se pueda estrenar, ahí volví a cantar después de tanto tiempo.

Yo soy de las que piensa que uno puede hacer lo que quiera, no hay que ponerse prejuicios ni limites, está en uno y en la convicción uno tenga y considero que la gente te va a acompañar y entender, no siempre va tan bien, en este momento no es que no volvería a hacer un programa infantil, sino que el sistema no está para dedicarse a eso.

-¿Dónde Flavia Palmiero encuentra el éxito?

-Pasa por sentirme plena, por reconocerme, verme a mi misma, en Taitantos, la obra que estamos por estrenar, se habla mucho de eso, más allá de la comedia, la locura e ironía, trata del paso del tiempo. Hoy en día mi gran éxito pasa por darme satisfecha en el día a día, porque me llevó tiempo. Hace muchos años que tengo una frase “Te regalo mi resultado si te bancas mi camino” y habla mucho de eso del camino recorrido, del sacrificio de no bajar los brazos, de ponerle mucha garra, de ser el artífice de tu destino y de sentirse plena y de no también bien, sentirse tranquilo con uno mismo, en este momento vivo el éxito desde ese lugar.

-¿Cómo surgió la idea de esta obra?

-Es una obra de una autora española la cual yo tenía los libretos hace seis años pero no pudimos hacerla en ese momento, se adquirieron los derechos, iba a ser en el teatro pero no se dio, ahora surgió la idea del streaming y se adaptó la obra a este formato y a los tiempos de cuarentena, se la lleve a Marcos Carneavale y el me ofreció dirigirla, sabemos que esto de streaming es un desafío porque es algo nuevo pero es la forma que los artistas podemos seguir con nuestra actividad que está bastante detenida. Creo que varias mujeres se van a sentir identificadas con la trama, dura casi una hora y es una obra de teatro con mezcla de una película, muy atrapante.

Resumen de la obra:

Sofía es una exitosa instagramer de moda, está divorciada, tiene una hija adolescente y un novio bombón, al que planea invitar a Miami para su cumpleaños.

La vida le sonríe… hasta que un pequeño detalle le hace romper su castillo ideal, como que se le cayeron de golpe las torres gemelas y comienza a afectar su autoestima: un hater, bajo el nickname “milf cascoteada” le manda mensajes degradantes y provocadores en su Instagram.

Esto es el comienzo de una sucesión de situaciones tragicómicas: De un momento a otro, Sofía descubre que su novio le mete los cuernos, que su madre la ve como una fracasada, que su hija quiere hacerse una operación de mamas y ponerse las mismas tetas que la joven novia de su padre.

Por esos y otros motivos, ella toma, por primera vez, conciencia de los desmanes del paso del tiempo y busca la forma de frenarlo lanzándose a salir y tener citas compulsivamente.

La desesperación la lleva a pensar, tal vez, someterse a un costoso e irreversible tratamiento de “reasignación de la edad”, el milagro de detener el tiempo… “la juventud eterna”, ¿pero… es realmente esto la solución a sus problemas? ¿Se puede correr contra el reloj?

Esto es lo que Sofía ha venido a contarnos…

Taitantos: Estreno Mundial en Streaming LiVE.

Sábado 24 de octubre 20 hs por Ticketek. Al finalizar realizará un meet & greet en una sala privada para hablar con los seguidores más cercanos. Las entradas generales y las del M&G estarán a la venta en TICKETEK.

Co-Producción de Luis Scalella, Branding Ideas y Licere PR.