So Pink, talento y materia prima de Argentina al mundo

Por @rociovivas

El equipo de la marca So Pink

Marcelo Arias trabaja en el rubro de la lencería hace muchos años, llegando a ser el gerente comercial de una de las marcas más importantes del país lo que le dio la experiencia y abrió las puertas para crear So Pink con confianza, dedicación y mucha pasión junto a sus dos socios Armen Arslanian y Gabriel Rizian que hace diez años decidieron comenzar este proyecto que hoy se plasma en una de las marcas más reconocidas en cuanto a ropa interior.

So Pink no es solo una marca que vende ropa intima de mujer, So Pink es un estilo de vida, por eso decidieron llevar adelante So Pink TV donde comparten entrevistas con celebridades nacionales con las que se identifica la marca, así también como charlas de nutrición y bienestar para sus fieles seguidores y todo lo último en tendencias.

Esta marca 100% nacional, como varias en el último tiempo ha tenido que poner mucho esfuerzo para seguir adelante y lo han hecho reinventándose y apostando a la venta online y en sus redes, poniendo al mando a un fuerte equipo experimentado en el tema, además en época de cuarentena tuvo mucho éxito su línea de pijamas para estar cómodas dentro de casa pero sintiéndose lindas a la vez, ese gran éxito les dio otra proyección y abrió las puertas a un a nueva línea pensada para los hombres que se lanzará en el 2021 y es ropa de entrecasa para que ellos también puedan estar cancheros pero relajados en la intimidad del hogar.

De su última campaña participaron las reconocidas modelos Agustina Attias y Agustina Agazzani, Sofia Zamolo también fue imagen de la marca por varias temporadas, si quieren conocer más pueden ingresar a su pagina web www.sopink.com.ar donde podrán comprar sus productos con envío a todo el país y para estar actualizados de sus novedades pueden hacerlo por medio de su Instagram @Sopinkoficial y no dejen de ver su nuevo programa los últimos sábados de mes pasada la medianoche por canal Metro, exactamente a las 0:30 del domingo y se repite ese mismo día a las 11:30 a.m.

El programa es conducido por Marcelo Arias, uno de los dueños de la marca quien es el encargado hablar con la prensa y visitar los diferentes programas, por su experiencia en el medio y los vínculos que generó a lo largo de estos años, es quien cumple el rol de dar a conocer So Pink al Mundo ya que este producto nacional hecho con manos, materia prima y amor argentino es exportado y cruza nuestras fronteras para llegar a todos lados y para que esto sea posible, la productora Natalia Cecchinato es quien se ocupa de su agenda de medios, de organizar un cronograma de prensa y ayudar a que So Pink entre en la casa de los argentinos.