El video de la sustracción de plantas en una jardinera de la CDMX se viralizó y el responsable podría enfrentar una sanción económica, además de reparar el daño.

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Un hombre quedó exhibido en redes sociales después de que fuera captado llevándose macetas con flores de nochebuena colocadas en una jardinera pública sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Las imágenes muestran cómo el sujeto se apodera de las plantas que formaban parte del decorado navideño de la avenida, mientras una mujer que lo acompañaba aparentemente se mantenía pendiente de lo que ocurría a su alrededor.

El episodio generó indignación entre usuarios, quienes cuestionaron el comportamiento del individuo por retirar parte de los adornos que habían sido colocados para embellecer uno de los corredores más emblemáticos de la capital durante la temporada decembrina.

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Las imágenes del hombre retirando plantas de la decoración navideña desataron indignación en redes sociales y podría enfrentar sanciones por su comportamiento.

La grabación habría ocurrido en las inmediaciones de Chapultepec, donde días antes se habían instalado las flores de nochebuena para darle un ambiente festivo a la zona. El video comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde internautas reprobaron que alguien se llevara elementos destinados al disfrute de quienes transitan por el espacio público.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención del hombre ni de su acompañante; sin embargo, este tipo de conductas puede tener consecuencias ante las autoridades capitalinas, pues retirar, dañar o apropiarse de objetos colocados en áreas públicas no necesariamente queda en una simple llamada de atención.

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¿Cuánto tendría que pagar por llevarse las nochebuenas?

A worker prepares a poinsettia plant, also known as "Flor de Noche Buena", which is used in Christmas decorations, inside a greenhouse in Xochimilco on the outskirts of Mexico City, Mexico, December 6, 2022. REUTERS/Raquel Cunha

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, las acciones que afectan el mobiliario urbano, las áreas comunes y el entorno público pueden ser motivo de sanciones, cuya aplicación dependerá de la conducta, las circunstancias y la valoración de las autoridades.

Tomando como referencia el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, de 117.31 pesos diarios, las sanciones económicas contempladas para determinadas infracciones pueden representar un desembolso considerable para quienes incurran en este tipo de comportamientos.

El sujeto fue captado mientras retiraba macetas de una jardinera en la capital; las autoridades podrían imponerle distintas medidas si se determina una infracción.

En casos que correspondan a infracciones contra el entorno urbano, las multas pueden ubicarse entre 11 y 40 UMA, lo que representaría cantidades de entre mil 290.41 y 4 mil 692.40 pesos, dependiendo de la clasificación de la falta y la resolución de la autoridad cívica.

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No obstante, el castigo económico no es la única alternativa contemplada, ya que también pueden aplicarse otras medidas para sancionar las conductas que perjudican la convivencia o el espacio compartido.

También podría recibir trabajo comunitario o arresto

La grabación de un hombre apropiándose de flores instaladas por la temporada decembrina abrió la discusión sobre las sanciones por afectar espacios públicos.

Además de una multa, el responsable podría enfrentar otras medidas, dependiendo de cómo las autoridades clasifiquen la conducta y de las circunstancias en las que ocurrió.

Entre las alternativas se encuentran las actividades en favor de la comunidad, que pueden abarcar de seis a 18 horas de labores relacionadas con el mejoramiento urbano, limpieza o recuperación de espacios públicos. Este tipo de sanción busca que las personas infractoras contribuyan a reparar parte del daño ocasionado a la convivencia ciudadana.

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Otra posibilidad es el arresto administrativo, que puede alcanzar de 13 a 36 horas. En determinados supuestos, esta medida puede aplicarse cuando el infractor no cubre la multa impuesta, de acuerdo con la resolución correspondiente.

Sin embargo, las consecuencias no necesariamente terminan con el cumplimiento de una sanción cívica. Si se determina que hubo un daño o una afectación a bienes públicos, también puede existir la obligación de reparar el perjuicio ocasionado, ya sea devolviendo las plantas sustraídas o cubriendo el valor que corresponda.

El caso podría llegar al Ministerio Público

Si las autoridades capitalinas o la instancia responsable de preservar estos espacios presentan una denuncia formal y los hechos reúnen elementos de un delito, el caso podría pasar del ámbito administrativo al penal.

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La sustracción de bienes públicos puede ser investigada por las autoridades ministeriales, que deberán establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades.

Por ahora, el video que circula en redes sociales se convirtió en el principal motivo de indignación entre internautas, quienes cuestionaron que las decoraciones colocadas para darle color a la Ciudad de México durante las fiestas decembrinas terminen siendo objeto de este tipo de acciones.

Las nochebuenas de Paseo de la Reforma no solamente forman parte del paisaje navideño, sino también de una intervención destinada a embellecer uno de los espacios más transitados de la capital. Por ello, llevarse estas plantas podría salir mucho más caro de lo que el sujeto habría imaginado.

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