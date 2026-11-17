Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten una imagen de su reciente viaje por Italia, generando expectativas entre sus seguidores. (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

Guardar

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal, reportó que sufrió un accidente de coche este 14 de noviembre, luego de que otro vehículo se atravesó en su camino. El hombre aseguró que chocó contra un muro de contención y estuvo a punto de volcarse, aunque afirmó que no sufrió lesiones.

En un video difundido en Instagram, Hernández mostró parte de las consecuencias del choque mientras esperaba el apoyo de las autoridades. También dijo que el conductor que habría provocado el percance se fue del lugar.

PUBLICIDAD

“Por poco y me volteo”, comentó al inicio de su grabación. Minutos después explicó que el accidente ocurrió cuando intentó esquivar a un automovilista que se atravesó frente a él.

El novio de la cantante señaló que el golpe fue contra un muro de contención. “Un carro se me atravesó y pegué contra el muro de contención”, relató desde su vehículo.

Cibad Hernández asegura que un auto se atravesó en su camino

Hernández dijo que no alcanzó a evitar el choque. “Ni alcanzar a esquivarlo. Pues yo también choqué contra el muro de contención”, expresó en el video que compartió con sus seguidores.

En una grabación en formato de video para redes sociales durante la noche, un hombre documenta su situación tras verse involucrado en un percance vial. En las imágenes se observa al conductor explicando lo sucedido al borde de una avenida, mientras a sus espaldas permanece detenido un vehículo y se reflejan las luces de emergencia de una patrulla policial que acudió al lugar.

El hombre insistió en que el incidente pudo tener consecuencias mayores. “Afortunadamente no me pasó nada, pero por poco me volteo”, comentó mientras se escuchaban sirenas en el lugar.

PUBLICIDAD

El novio de Alicia Villarreal mencionó que elementos de seguridad llegaron para atender el reporte. En la grabación se observa que permaneció dentro de su vehículo mientras esperaba la intervención de las autoridades.

“Ya llegó la patrulla”, dijo. Hernández añadió que le brindarían apoyo tras el accidente, aunque afirmó que desconocía cómo se resolvería el caso debido a los daños en su coche.

En tono de broma, el creador de contenido aseguró que quizá sería detenido. “Creo que me van a llevar detenido. Nunca he estado detenido, pero creo que me van a llevar detenido”, expresó entre risas.

Más adelante, pidió a sus seguidores que le desearan suerte. También volvió a referirse a la posibilidad de ser llevado ante las autoridades: “Si me detienen y si me llevan a la cárcel, llévenme cigarritos, mijas”.

PUBLICIDAD

Hernández no precisó si fue presentado ante alguna autoridad ni informó si hubo un reporte oficial por el accidente. El hombre señaló que el automovilista que se atravesó en su trayecto abandonó el lugar.

“El vato se fue a la fuga”, dijo al final del video. También mostró a distancia un golpe en su vehículo, aunque decidió no enfocar de cerca los daños.

Los seguidores de Cibad Hernández agradecen que salió ileso

Los comentarios en la publicación se concentraron en el estado de salud de Hernández. Varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo y celebraron que no hubiera resultado lesionado tras el impacto contra el muro de contención.

“Gracias a Dios estás bien”, escribió una seguidora. Otra persona le pidió mantener la calma y aseguró que los daños materiales se pueden reparar.

PUBLICIDAD

Algunos mensajes destacaron que el accidente no pasó a mayores. “Bendito Dios estás bien, lo demás se arregla”, comentó una usuaria en la sección de respuestas.

También hubo quienes le desearon que las autoridades resolvieran el caso sin complicaciones. Los seguidores le recomendaron tener fe y cuidarse durante los traslados en carretera.

Tras las fiestas decembrinas, se asegura que la cantante de "Te aprovechas" no solo está alejada de su hija Melenie Carmona, también de su hermana Coral. (IG/@cibadoficial11)

Las reacciones llegaron después de que Hernández explicó que otro conductor habría provocado el choque. Hasta el momento, no ha publicado una actualización sobre el estado de su vehículo ni sobre el proceso con las autoridades.

Alicia Villarreal niega una separación de Cibad Hernández

El accidente ocurre meses después de que Alicia Villarreal habló sobre los rumores de una presunta separación con Cibad Hernández. La cantante negó que existiera un distanciamiento y sostuvo que su relación continúa.

PUBLICIDAD

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Primera Mano, la intérprete se refirió a su pareja como “mi señor”.

Villarreal también explicó que ambos mantienen una relación desde la madurez. “Somos una pareja madura… somos adultos responsables”, dijo al ser cuestionada sobre la dinámica que llevan.

La intérprete sostuvo que su vínculo con Hernández se basa en el cariño y el respeto. “Tenemos una relación realmente muy bonita, de mucho amor, de mucho respeto”, expresó durante la conversación.

La cantante afirmó que atraviesa una etapa de estabilidad en su vida personal. “Estoy enamorada, siempre estoy enamorada, pero hoy tengo un amor diferente, especial”, comentó sobre su relación con Hernández.

PUBLICIDAD