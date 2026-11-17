Papa León XIV durante una conferencia de prensa en su regreso de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

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El papa León XIV declaró que existe una posibilidad de que visite tierras mexicanas, durante su conferencia de prensa en su vuelos de regreso después de su gira en Uruguay, Argentina y Perú. A pesar de que hasta el momento no existe una fecha confirmada para el siguiente año.

“Espero que sí”, respondió cuando se le cuestionó sobre si tiene previsto viajar a México durante el 2027.

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El pontífice también reveló que ha visitado varias veces la Virgen de Guadalupe, por lo que los creyentes mexicanos “pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque, llegaré“.

León XIV habla sobre su identidad estadounidense

Durante las preguntas y respuestas a bordo del avión papal, el líder de la Iglesia católica también fue interrogado sobre la posibilidad de viajar a Estados Unidos, su país de nacimiento. Sin embargo, aclaró que no tiene contemplada ninguna visita a ese territorio durante 2027. Por ahora, el único desplazamiento internacional que tiene previsto para ese año es a Corea del Sur, donde participará en la Jornada Mundial de la Juventud.

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Al abordar su nacionalidad y la manera en que se identifica culturalmente, León XIV reconoció que conserva varios rasgos de su origen estadounidense. “En muchas cosas soy gringo, norteamericano”, expresó ante los representantes de medios internacionales. Asimismo, recordó que antes de ser elegido papa, un periódico lo describió como “el menos americano de los americanos”.

Explicó que su manera directa de comunicarse es una característica relacionada con esa cultura, dando como ejemplo, la transparencia con la que ha abordado públicamente cuestiones personales, entre ellas su estado de salud, así como cuando habla sobre determinados asuntos prefiere expresar las cosas tal como son.

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El Papa León XIV habla con periodistas durante una conferencia de prensa en vuelo mientras viaja de Lima, Perú, a Roma, Italia, el 16 de noviembre de 2026. (Papa, Italia, Roma) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

El pontífice habla sobre las elecciones intermediarias de EEUU

Por otra parte, aunque manifestó que no deseaba retomar el tema de las elecciones intermediarias en Estados Unidos, consideró importante destacar su confianza en la democracia y en la participación ciudadana. En ese contexto, expresó su deseo de que los representantes políticos estadounidenses tengan mayor disposición para dialogar, alcanzar acuerdos y dejar atrás los enfrentamientos.

“Ver más capacidad de diálogo, construcción de puentes, reconciliación, menos polémica, menos guerra, menos división”, señaló como parte de su mensaje dirigido a la clase política.

De la misma forma, reconoció que alcanzar ese escenario puede parecer un sueño, pero sostuvo que es posible mediante el entendimiento, también defendió la doctrina social de la Iglesia como una herramienta para fomentar la convivencia y el acercamiento entre distintos sectores.

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“No hago comentarios políticos, hago promoción de la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen”, puntualizó.

Agradece muestras de cariño durante su gira por Sudamérica

En otro momento del encuentro con los periodistas, León XIV expresó su agradecimiento por las muestras de afecto que recibió durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, destacando que las experiencias vividas en estos países dejaron una huella importante en su vida y reflejaron la cercanía de los creyentes con la Iglesia católica.

El pontífice recordó con humor uno de los episodios ocurridos durante su estancia en Lima, cuando un rosario lanzado por una persona del público terminó golpeándolo en el rostro mientras celebraba una misa. Lejos de mostrarse molesto por el incidente, tomó la situación con buen ánimo e hizo una referencia divertida a lo sucedido.

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“Son cosas que uno se lleva en el corazón y quizás también en el ojo”, comentó ante los representantes de medios de comunicación que viajaban con él de regreso.