Rosa Icela Rodríguez interviene durante una conferencia del gobierno federal sobre los conflictos agrarios y el desplazamiento en Oaxaca. (Presidencia )

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La Secretaría de Gobernación (Segob) avanza en el proceso para proponer a quienes encabezarán tribunales agrarios sin titular, mientras otros 16 cargos tienen el periodo vencido. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, afirmó que los perfiles deberán acreditar honestidad, vocación humanista y especialidad en la materia.

Durante la conferencia matutina de este martes, la funcionaria señaló que la búsqueda y el reclutamiento de currículums se realizó con participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Rodríguez indicó que la revisión de las candidaturas estaba en los últimos trámites antes de que las propuestas se pusieran a consideración. Aclaró que el Gobierno federal todavía no definía una fecha para informar sobre el envío de las ternas.

Segob y Sedatu revisan perfiles para cubrir vacantes

La titular de la Segob confirmó que el proceso de selección seguía abierto y que distintas personas habían entregado sus antecedentes para ser consideradas en los nombramientos de los tribunales agrarios.

“Sí, efectivamente está en proceso la búsqueda, el reclutamiento, digamos así, de diferentes currículums que han estado pasando por la Secretaría de... por la Sedatu”, respondió Rosa Icela Rodríguez.

El cuestionamiento se refiere a la falta de titulares en 10 tribunales agrarios y a otros 16 cargos con periodo vencido. También plantea que la presidenta de México había anticipado que las ternas para renovar estas posiciones llegarían durante el periodo ordinario de sesiones.

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La secretaria no detalló cuántas personas participaban en el proceso, si ya existía una lista final de aspirantes ni cuáles serían las etapas posteriores a la revisión de los currículums.

Rodríguez señaló que la administración federal se encontraba cerca de concluir los trámites necesarios para presentar las propuestas. “Digamos, casi estamos ya en los últimos trámites”, declaró durante su respuesta.

La funcionaria agregó que los nombres todavía deberían pasar por una última revisión antes de ponerse a consideración. No explicó ante qué instancia se presentarían las ternas ni si los cargos se cubrirían de manera simultánea.

“Ya estamos avanzando al respecto”, sostuvo la secretaria al ser consultada sobre el estado de las gestiones para renovar las titularidades.

Perfiles deben conocer el derecho agrario y la propiedad social

La secretaria de Gobernación afirmó que el criterio para elegir a las futuras personas titulares estaría ligado al perfil de cada aspirante y a su conocimiento de los asuntos que atienden los tribunales agrarios.

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“El perfil, pues es honestos, con vocación humanista y también, pues que tengan la especialidad, que conozcan el tema”, señaló Rodríguez.

Sobre la relación del derecho agrario con la propiedad social de la tierra, los ejidos, las comunidades agrarias y las colonias agrícolas, la funcionaria no amplió sobre requisitos académicos, experiencia mínima o mecanismos de evaluación para los perfiles.

Los tribunales agrarios atienden controversias relacionadas con tierras ejidales y comunales, así como otros procesos derivados de la propiedad social. Por ello, la secretaria colocó la especialidad en la materia entre los criterios para integrar las propuestas.

Respecto al tema sobre si los cargos podrían quedar sujetos a cuotas, la titular de Segob rechazó que ese factor formara parte de la decisión del Gobierno federal.

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La funcionaria insistió en que la selección se basaría en los antecedentes de cada aspirante. Hasta este martes, no informó una fecha para conocer las ternas ni la identidad de quienes podrían ocupar las vacantes en los tribunales agrarios.