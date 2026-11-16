"Jefe de Jefes" de Los Tigres del Norte: la verdad detrás de la canción que el público ligó a Miguel Ángel Félix Gallardo

Los Tigres del Norte y su corrido "Jefe de Jefes", ligado a Miguel Ángel Félix Gallardo. (Cuartoscuro/Redes sociales)

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Cuando Los Tigres del Norte lanzaron el álbum Jefe de Jefes en 1997, el tema que le da nombre se convirtió de inmediato en su carta de presentación. Bastaban los primeros acordes para que el público los reconociera en cualquier escenario. Lo que nadie anticipó es que esa canción quedaría atada, durante casi tres décadas, al nombre y apodo de un hombre que ya llevaba ocho años preso cuando fue grabada: Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fallecido este domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años.

El disco Jefe de Jefes fue el primero de la agrupación en alcanzar el primer lugar en la lista Billboard de álbumes latinos y recibió una nominación al Grammy. Con ese peso comercial, el vínculo entre la canción y el capo se instaló en el imaginario popular y nunca se fue del todo.

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Jorge Hernández le pidió a Teodoro Bello superar “Pacas de a kilo”

Los Tigres del Norte pose with the Best Norteno Album award for "La Loteria" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

El origen del corrido no tiene nada de misterioso, aunque durante años se trató como si lo tuviera. De acuerdo con el documental Los Tigres del Norte: Historias que Contar, estrenado en 2022 en Amazon Prime Video, fue Jorge Hernández, vocalista y líder de la agrupación, quien le encargó a Teodoro Bello una canción capaz de superar el éxito de “Pacas de a kilo”. El compositor obedeció y construyó un personaje que fuera superior a todos los demás en su actividad: un auténtico jefe de jefes.

Bello también explicó sus intenciones en el programa El Arte de la Canción de Milenio, en declaraciones que también difundió la Sociedad de Autores y Compositores de México. “El corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo y a producir talento, fortaleza, grandeza”, dijo Bello al programa.

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“El público le adjudica al narcotráfico el corrido, pero no nace para el narcotráfico, nace para la persona que quiere ser grande”.

El compositor llevó el argumento aún más lejos al enumerar ejemplos concretos: “Lo hice para el mejor dibujante, el mejor doctor, para el mejor bombero, para el mejor presidente, el mejor taxista. A lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes”, declaró Bello al programa.

En una entrevista más reciente con RadioCuatla, retomada por varios medios tras la muerte de Félix Gallardo, Bello matizó su postura sin abandonarla: “Yo no lo hice pensando en algo nocivo. Yo respeto a cada quien. La gente puede tomar la canción como guste”. Confirmó que sí ha escrito corridos explícitos para narcotraficantes reales —entre ellos Amado Carrillo Fuentes y Joaquín “El Chapo” Guzmán—, pero insistió en que “Jefe de Jefes” no entra en esa categoría.

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La letra construye un personaje que el público leyó como capo

La agencia antidrogas de Estados Unidos respondió al fallecimiento de Miguel Ángel Félix Gallardo. (CUARTOSCURO)

La confusión no surgió de la nada. La letra de “Jefe de Jefes” presenta a un hombre respetado a todos los niveles, cuya fotografía nunca aparecerá en un papel oficial, que opera “debajo del agua” sin que el gobierno pueda encontrarlo, y cuya corona nadie ha podido arrebatarle sin salir perdiendo. Leída sin contexto, esa descripción encaja con la imagen pública de un capo de los años ochenta mejor que con la de un taxista o un bombero.

La canción fue adjudicada a más de un capo a lo largo de los años, no solo al apodado “Jefe de Jefes”. Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel que lleva sus apellidos, y Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos” y fallecido precisamente en 1997, el mismo año del lanzamiento del disco, también fueron mencionados como posibles destinatarios del corrido. Pero ninguna de esas versiones tiene respaldo de los autores.

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Los Tigres del Norte y el silencio que alimentó el mito

Proclaman Día de Los Tigres del Norte en EEUU. (Instagram)

Los Tigres del Norte nunca confirmaron ni desmintieron abiertamente que la canción estuviera dedicada a Félix Gallardo. Ese silencio fue parte del combustible que mantuvo vivo el mito.

Jorge Hernández, en entrevista con El País publicada en mayo de 2025, recordó fue un episodio de 2014 en Chihuahua, cuando alguien ingresó a su camerino antes de un concierto para pedirles que no tocaran corridos porque la situación en la ciudad estaba “caliente”. Esa noche “Jefe de Jefes” y “La granja” quedaron fuera del repertorio. El episodio ilustra el peso que la canción tenía en contextos de violencia, independientemente de para quién fue escrita.

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La agrupación también optó por acatar las disposiciones legales de los estados que multan la interpretación de narcocorridos en eventos públicos para evitar sanciones, por lo que dejaron de cantarla.

La conexión entre “Jefe de Jefes” y Félix Gallardo se consolidó además por la cultura popular. La serie Narcos: México, producida por Netflix en 2018, utilizó el corrido para el personaje interpretado por Diego Luna, reforzando ante una nueva generación de espectadores la asociación entre la canción y el fundador del Cártel de Guadalajara.

Letra de Jefe de Jefes de Los Tigres del Norte

“A mí me gustan los corridos

Porque son los hechos reales de nuestro pueblo

Sí, a mí también me gustan

Porque en ellos se canta la pura verdad

Pues ponlos, pues

¡Órale, ahí va!

Soy el jefe de jefes, señores

Me respetan a todos niveles

Ni mi nombre y mi fotografía

Nunca van a mirar en papeles

Porque a mí el periodista me quiere

Y si no, mi amistad se la pierde

Muchos pollos que apenas nacieron

Ya se quieren pelear con el gallo

Si pudieran estar a mi altura

Pues tendrían que pasar muchos años

Y no pienso dejarles el puesto

Donde yo me la paso ordenando

Mi trabajo y valor me ha costado

Manejarlos contactos que tengo

Muchos quieren escalar mi altura

Nomás miro que se van cayendo

Han querido arañar mi corona

Los que intentan, se han ido muriendo

Yo navego debajo del agua

Y también sé volar a la altura

Muchos creen que me busca el gobierno

Otros dicen que es pura mentira

Desde arriba nomás me divierto

Pues me gusta que así se confundan

En las cuentas se lleva una regla

Desde el uno llegar hasta el 100

El que quiera ser hombre derecho

Que se enseñe a mirar su nivel

Sin talento no busques grandeza

Porque nunca la vas a tener

Soy el jefe de jefes, señores

Y decirlo no es por presunción

Muchos grandes me piden favores

Porque saben que soy el mejor

Han buscado la sombra del árbol

Para que no les dé duro el sol".