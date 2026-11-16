Quién fue el décimo eliminado de La Granja VIP 2026

Un nuevo granjero dejó la casa luego de protagonizar confrontaciones directas durante su paso por el reality. (Foto: TV Azteca)

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La Gala de Eliminación de La Granja VIP, segunda temporada, se transmitió este domingo 15 de noviembre con cuatro granjeros en riesgo de abandonar la competencia. Solo el voto del público decidió quién continúa en el juego.

Antes del resultado, tres granjeros compitieron por un poder relevante tras ganar el reconocimiento al mejor corto de Cine de Oro, un formato que el grupo representó dentro de la casa. La dinámica sumó tensión a los días previos a la gala.

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Manelyk González ejerció el rol de capataz durante la semana y tuvo que decidir entre tres de sus amigos a quién alejar del granero por los siguientes días, una decisión que generó reacciones entre los habitantes de la casa.

El resultado de la votación confirmó a Rafa Mercadante como el décimo granjero eliminado de la temporada. El conductor estuvo nominado junto con Ivonne Montero, Niurka y La Bebeshita, y no logró reunir suficiente respaldo del público para seguir en la competencia.

Dentro del juego, Mercadante se caracterizó por confrontar directamente a quienes buscaba sacar de la competencia, una estrategia que en semanas previas les trajo beneficios frente a sus compañeros.

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El público decidió con su voto quién abandona la competencia tras una semana marcada por un poder en disputa y mensajes familiares. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Los nominados recibieron mensajes de personas cercanas antes de conocer el resultado. Bobby Larios envió palabras de aliento a Ivonne Montero, uno de los momentos emotivos de la semana transmitidos en la gala.

Otro de los episodios involucró a La Bebeshita, quien expresó sentirse traicionada por su propio equipo dentro del juego. La influencer buscó acercamiento con el grupo de los Disfuncionales para pedir consejo ante la situación.

“Mono” Osuna, además, un reencuentro con sus hijos tras varias semanas sin verlas, en uno de los segmentos de mayor carga emocional de la transmisión.

Con la salida de Rafa Mercadante, la competencia reduce su número de participantes mientras avanza hacia las siguientes semanas de La Granja VIP. Ivonne Montero, Niurka y La Bebeshita continúan dentro de la casa tras haber recibido suficiente respaldo del público para seguir en el juego.

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“Quien abandona esta competencia y veré en un minuto más aquí en el foro, ese granjero o granjera que no tiene una segunda oportunidad, ese que esta noche cierra definitivamente su historia en La Granja VIP... te espero aquí. Algunos granjeros te extrañarán, otros no. Quien se va de La Granja VIP eres tú, Rafa Mercadante. Ivonne, el público decidió que tu historia en La Granja VIP continúa. Vuelves con tus compañeros”, declaró el conductor del reality de TV Azteca.

Rafa Mercadante se convirtió en el décimo elimiando del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

En esta ocasión, Ivonne y Rafael no se despidieron, el actor se dirigió a escribir su Legado y posteriormente Montero se retiró sin decirse palabra alguna, a pesar de que jugaron como equipo por varias semanas.

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“Quiero agradecerle al público durante tantas semanas que estuve ahí presente en la tabla. Traté todo el tiempo actuar con congruencia protegiendo al equipo, inclusive cuando fui capataz no gasté nada. Traté de que los granjeros tuviéramos todo, me entregué con los animales, con tlacoyo, con todos... Me recuperé, di todo lo que pude, hice lo que pude. La verdad me mantuve al cien de repente como que cojeaba, pero gané algunas cosas”, expresó Mercadante al llegar al foro con Adal Ramones.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante