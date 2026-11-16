Murió Miguel Ángel Félix Gallardo: antes de fallecer, reveló dónde quería ser enterrado

Un retrato a carboncillo y grafito recrea la fotografía de detención del narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre en el Hospital Country 2000 de Guadalajara sin que su familia haya confirmado dónde será sepultado. Lo que sí dejó dicho, en sus propias palabras, es lo que quería que hicieran con su cuerpo.

El fundador del Cártel de Guadalajara falleció a los 80 años por falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Había sido trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande la tarde del viernes 13 de noviembre por presentar niveles bajos de oxigenación.

PUBLICIDAD

Cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión. De haber sobrevivido, no hubiera salido libre hasta 2066.

Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

La tarde del domingo, dos carrozas de la funeraria Gayosso retiraron el cuerpo del hospital escoltadas por patrullas de la Policía Estatal, según reportó Milenio. Los restos llegaron a un recinto funerario sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. El personal del lugar se negó a dar información.

Versiones extraoficiales citadas por Milenio señalaron que el cuerpo podría ser cremado. Otras apuntaron a un posible traslado a Sinaloa, aunque ninguna ha sido confirmada.

Félix Gallardo reveló qué quería que hicieran con sus restos

En 2021, en la única entrevista que concedió frente a una cámara de televisión, Miguel Ángel Félix Gallardo habló de su muerte con una precisión que llamó la atención de quienes lo escucharon.

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Félix Gallardo quiere que planten un árbol sobre su tumba (Infobae)

La periodista Issa Osorio, de Telemundo, le preguntó cómo estaba su salud. Él respondió desde una silla de ruedas, con un ojo ciego y un tanque de oxígeno a su lado.

“Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol”, dijo. “No tengo pronóstico de vida ninguno”.

No fue la única vez que lo mencionó. Minutos después, cuando Osorio le preguntó si tenía esperanzas de salir en libertad, Félix Gallardo volvió sobre lo mismo: “Yo soy un cadáver, el cual no aspira más que a ser enterrado en la raíz de un árbol”.

En esa misma conversación con Telemundo, Félix Gallardo habló de lo que le quedaba. Dijo haber perdido a una hija y a sus padres mientras cumplía condena, sin poder estar presente. “Perdí más de la mitad de mi familia en la cárcel”, declaró. “No estoy pensando en la libertad. Pienso en mis nietos”.

PUBLICIDAD

El narcotraficante ofreció una entrevista a Telemundo, en la cual aseguró que su estado de salud es delicado (Captura: Telemundo)

Para entonces llevaba 32 años preso. No podía caminar sin resbalarse, había perdido la vista de un ojo, padecía sordera y usaba oxígeno por una neumonía grave.

Le habían diagnosticado 22 enfermedades crónicas. Tomaba más de 13 medicamentos diarios: fármacos para diabetes, hipertensión, glaucoma, ansiedad y tuberculosis pulmonar latente, entre otros, según informó en 2022 la entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa.

Un juez le dio prisión domiciliaria en 2022, pero nunca salió

El director general de Reinserción Social de Jalisco, José Antonio Pérez, dijo en 2021 que Félix Gallardo “debería estar en un resguardo domiciliario” dadas sus enfermedades irreversibles. Al año siguiente, un juez federal le concedió el beneficio.

PUBLICIDAD

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la medida en conferencia de prensa: “El señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades y no puede ser atendido en el reclusorio”.

Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en 1989

El traslado nunca se ejecutó. La Fiscalía General de la República (FGR) objetó el brazalete electrónico. Félix Gallardo llegó a las puertas del penal de Puente Grande para salir y tuvo que regresar.

Pasó sus últimos días haciendo labores de jardinería en el reclusorio, donde percibía un salario de 400 pesos.

La mañana del domingo 15 de noviembre, horas antes de morir, un sacerdote católico acudió a su habitación en el hospital para administrarle los santos óleos, de acuerdo con el periodista José Luis Montenegro.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 20:00 horas, comenzaron a llegar arreglos florales a la funeraria donde estaban sus restos, entre ellos una cruz de flores de gran tamaño. Algunos traían dedicatorias que fueron retiradas al detectar la presencia de cámaras. Los familiares ingresaron en su mayoría por una puerta trasera.