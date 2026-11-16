Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 15 de noviembre

Dos personajes perdieron la máscara en la sexta gala de la competencia, con una noche dedicada a las bodas que puso a prueba a los nueve participantes restantes. (@eslamascara)

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La sexta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2026 deja fuera a dos personajes después de una noche con temática de bodas, en la que nueve enmascarados se enfrentaron en duelos directos ante el panel de investigadores y el voto del público este domingo 15 de noviembre.

El programa dividió la competencia en dos rounds de cuatro y cinco personajes respectivamente, cada uno obligado a adaptar sus pistas y canciones al tema matrimonial de la noche. Al final de cada bloque, los investigadores salvaron a un personaje y el público decidió el destino de los demás con su voto.

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En el primer round se midieron Carmela Tarantela, La Patrona, Licua Checo y Alex Loro. Los investigadores decidieron salvar a Licua Checo tras una interpretación de “Danza Kuduro”, mientras el público eligió mantener en competencia a La Patrona y a Alex Loro con sus números de “El chico del apartamento 512” y “Ahora te puedes marchar”.

Carmela Tarantela se revela como Marisol del Olmo

Carmela Tarantela quedó sin protección en la primera votación y tuvo que descubrirse ante cámaras. Los investigadores especularon con el nombre de Aislinn Derbez antes del destape, pero Anahí acertó la identidad desde emisiones anteriores al señalar que se trataba de Marisol del Olmo.

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Carmela Tarantela y Slash se despiden del escenario tras perder dos duelos consecutivos frente a sus compañeros enmascarados. (@eslamascara)

La actriz interpretó “Que vengan los bomberos” durante su última presentación, con una pista que situaba el baño como el lugar ideal para disfrutar una boda. Del Olmo se mantuvo entre los personajes más seguidos de la octava temporada antes de su salida.

“Fue hermoso, fue hermosísimo habitar esta araña. Fue de las experiencias más fuertes, soñé contigo (Omar Chaparro) como una semana entera. Creo que mi viaje muy personal fue retomar muchas cosas que hacía yo, cuando era niña. Qué cosa única en la vida es estar en la máscara”, expresó Marisol.

Slash cae en el segundo duelo de la noche

El segundo bloque reunió a Patito Feo, Slash, Ana Conda, Dr. Kaboom y Roseta Palomares. El panel decidió salvar primero a Dr. Kaboom, quien presentó un invento capaz de detectar mentiras en votos matrimoniales y cantó “¿Y todo para qué?”. Después, los investigadores eligieron ver más de Ana Conda.

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El público tomó la decisión final y salvó con sus votos a Patito Feo y a Roseta Palomares, lo que dejó a Slash sin opción de continuar en la competencia. El personaje había interpretado “La Macarena” durante su presentación de la noche, ambientada en una boda ficticia en “Slimeburgo”.

El panel de investigadores y el voto del público definen la suerte de dos enmascarados en una emisión marcada por duelos directos y presentaciones con temática matrimonial. (@eslamascara)

Antes del destape, Yuri aseguró que bajo la máscara de Slash se encontraba el actor Sebastián Rulli. Quien acertó fue Mauricio Ochmann, al identificar correctamente al actor brasileño Marcus Ornellas como la persona detrás del personaje.

La revelación generó sorpresa entre los investigadores, pues Ornellas había logrado sostener su personaje sin levantar sospechas directas durante las emisiones previas de la temporada.

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“Me divertí muchísimo, lo disfruté, bailé canté...”, expresó el actor.

El concepto de la noche giró en torno a bodas

Cada uno de los nueve personajes adaptó sus pistas al tema matrimonial del episodio. Alex Loro relató un sueño sobre una boda en Acapulco antes de cantar “Ahora te puedes marchar”, mientras La Patrona bromeó con que solo celebra despedidas de soltera antes de interpretar “El chico del apartamento 512”.

En el segundo round, Patito Feo abrió el escenario con “Mírala, Míralo” tras contar que solo fue invitada a una boda para ser humillada. Ana Conda recordó su primer matrimonio con “Suavemente” de Elvis Crespo, y Roseta Palomares cerró el combate con “Que nadie sepa mi sufrir”.

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Tras las dos eliminaciones de la sexta gala, la competencia queda con varios personajes en pie como: La Patrona, Alex Loro, Licua Checo, Dr. Kaboom, Ana Conda, Patito Feo y Roseta Palomares.

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la Máscara?

Alex Loro

Ana Conda

Dr. Kaboom

La Patrona

Licua Checo

Patito Feo

Roseta Palomares