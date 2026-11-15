México

Buen Fin 2026: qué pasa si compraste un producto y la tienda no lo entrega

Antes de pagar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda revisar las condiciones de entrega, devolución, garantía y contacto

Pila de cajas de cartón tras una cinta de precaución amarilla y negra, con una etiqueta roja y un operario al fondo de un almacén.
Una acumulación de paquetes con una etiqueta del Buen Fin permanece delimitada por una cinta de seguridad en un centro de distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante el Buen Fin 2026, una tienda que no entrega un producto en el plazo ofrecido debe responder al reclamo del comprador. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que, ante el incumplimiento, la persona consumidora puede pedir una solución al proveedor y, cuando corresponda, la devolución de lo pagado y una bonificación.

La edición 2026 del programa comenzó el viernes 13 y termina el martes 17 de noviembre. La fecha prometida para recibir un pedido forma parte de las condiciones de la operación y debe conservarse junto con la confirmación de compra.

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La Profeco indica que los derechos de quienes compran por internet aplican también cuando la venta se hace mediante una aplicación, una plataforma o el sitio web de un proveedor. Antes de pagar, recomienda revisar las condiciones de entrega, devolución, garantía y contacto.

El proveedor debe atender el incumplimiento en la entrega

Cuando el pedido no llega en la fecha acordada, el consumidor puede contactar a la empresa por los canales que ésta tenga disponibles para buscar una solución. La Profeco recomienda conservar el registro de esa comunicación.

El reclamo debe dirigirse al proveedor identificado en la confirmación de compra, el correo electrónico, la aplicación o el sitio de internet. El comprador puede usar correo electrónico, chat de soporte o formularios de atención para dejar constancia de la solicitud.

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La dependencia aconseja revisar el número de pedido y el seguimiento del envío desde la plataforma de venta, la aplicación o los medios de atención de la empresa. Si el plazo vence, las pruebas del incumplimiento sirven para sustentar la reclamación.

La información ofrecida al momento de la compra permite identificar el bien adquirido, el monto pagado y la fecha de entrega comprometida. Esos datos ayudan a explicar al proveedor cuál fue el incumplimiento.

¡Guarda los comprobantes!

La Profeco recomienda resguardar las capturas de pantalla de la publicación, las características del producto y el precio anunciado. También conviene conservar el comprobante bancario, recibo o factura de la operación.

La confirmación del pedido, el número de orden y la fecha de entrega ofrecida permiten vincular la compra con el retraso. Los correos, chats, mensajes y folios de atención documentan la respuesta de la empresa.

Si existe rastreo del paquete, el historial del envío también puede incorporarse a la reclamación. La Procuraduría indica que la información debe permitir verificar las condiciones bajo las cuales se ofreció el producto o servicio.

Según la Profeco, los sitios y aplicaciones de comercio electrónico deben proporcionar información clara sobre el proveedor, los productos y las condiciones de la operación. El consumidor puede revisar el nombre comercial, el domicilio en México y los medios de contacto antes de contratar.

La dependencia también recomienda verificar las características del producto en español, su disponibilidad, el monto total a pagar en moneda nacional, los costos de envío, las garantías y las políticas de devolución o cambio.

Sobre la devolución y bonificación

Si el proveedor no cumple con la entrega, la Profeco señala que el consumidor tiene derecho a buscar una solución directamente con la empresa. Cuando decide cancelar la operación, debe dejar claro que la solicitud se relaciona con el incumplimiento de las condiciones ofrecidas al realizar la compra.

La Procuraduría informa que, si hubo incumplimiento en la entrega de un bien o producto adquirido, el consumidor tiene derecho a una bonificación o compensación de por lo menos 20% del precio pagado, conforme a los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En los casos en que un producto no corresponda con la calidad, marca o especificaciones bajo las cuales fue ofrecido o pagado, la Profeco indica que el consumidor puede elegir entre la reposición o la devolución de la cantidad pagada contra la entrega del bien. A ello se suma la bonificación que proceda.

La solicitud al proveedor debe incluir información que permita identificar la operación y el incumplimiento:

  • Número de pedido.
  • Fecha de compra.
  • Fecha de entrega prometida.
  • Comprobantes disponibles, como recibos, correos o capturas de pantalla.

Si la empresa plantea una nueva fecha, la persona consumidora puede valorar la propuesta y conservar la respuesta por escrito.

Antes de comprar, la Profeco aconseja revisar las políticas de cambio, devolución y garantía, el plazo de entrega, los cargos adicionales y las formas de contacto del proveedor. También recomienda confirmar que la empresa tenga domicilio en México para que la autoridad pueda intervenir en caso de incumplimiento.

Profeco recibe quejas cuando el proveedor no resuelve

Si la tienda no responde, rechaza la solución solicitada o no reconoce el incumplimiento, el consumidor puede buscar orientación ante la Profeco. La dependencia cuenta con el Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

La Procuraduría también ofrece orientación en el correo asesoria@profeco.gob.mx. Para buscar una solución con proveedores participantes, las personas consumidoras pueden recurrir a Conciliaexprés; también pueden presentar una queja formal en la Oficina de Defensa del Consumidor más cercana o mediante Concilianet.

Las capturas de pantalla, los comprobantes de pago, la confirmación de compra y los mensajes intercambiados con el proveedor permiten respaldar una queja cuando una compra del Buen Fin no llega en la fecha acordada.

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