México

Los mejores memes que dejó el viernes 13 en México

El supersticioso día ocasionó divertidas reacciones en las redes sociales

viernes 13
Viernes 13 en memes (captura de pantalla)
Guardar

Hay personas que ese día revisan el calendario dos veces antes de hacer cualquier cosa. No porque tengan una reunión importante ni un vuelo temprano. Lo revisan porque es viernes 13 y eso, para ellas, ya es motivo suficiente para ir más despacio. En México los memes sobre el día se hicieron virales.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El supersticioso del viernes 13 no es necesariamente alguien que crea en brujas ni en conjuros. Es, muchas veces, una persona perfectamente racional que prefiere no firmar un contrato ese día, no empezar una dieta, no mudarse, no hacerse un corte de pelo. Nada que no pueda esperar hasta el lunes.

PUBLICIDAD

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La jornada empieza con una revisión silenciosa de los planes del día

Lo primero que hace quien le teme al viernes 13 es repasar mentalmente qué tiene programado. Si hay algo que pueda moverse, lo mueve. Una cita médica que no es urgente, un trámite bancario, una conversación difícil que igual venía postergando. El día se reorganiza sin que nadie lo note, casi sin esfuerzo.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La decisión de no hacer ciertas cosas ese día no viene acompañada de una explicación elaborada. El supersticioso no siente la necesidad de justificarse. Sabe que suena irracional y eso no le quita las ganas de evitar, de todas formas, caminar bajo una escalera.

La lista de lo que se evita tiene su propia lógica interna

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Abrir un paraguas adentro de una casa, romper un espejo, cruzarse con un gato negro, pasar por debajo de una escalera. Cada uno de esos gestos tiene su propio peso dentro del universo de la superstición popular, y el viernes 13 los activa a todos al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Hay quienes agregan a esa lista cosas más concretas: no hacer viajes largos, no comenzar un nuevo trabajo, no hacer una propuesta de matrimonio, no comprar una casa. No porque esperen que algo malo vaya a ocurrir con certeza, sino porque prefieren no cargar con la duda después.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Golpear madera es el gesto más democrático de todos

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Entre los rituales de protección, tocar madera es el que más personas comparten sin importar qué tan supersticiosas se consideren. Se hace casi sin pensar, como un reflejo. Alguien menciona algo que podría salir mal y la mano busca la mesa, el marco de la puerta, cualquier superficie de madera cercana.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cruzar los dedos, buscar un trébol de cuatro hojas, ponerse una prenda del revés: cada persona tiene su propio repertorio. El viernes 13 no crea esas costumbres, pero las pone en primer plano.

Quien no es supersticioso también siente el peso del día

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Hay una versión más leve del fenómeno que alcanza incluso a quienes dicen no creer en nada de esto. Es la persona que se ríe de la superstición pero igual menciona que es viernes 13 cuando algo sale mal durante la jornada. O la que, al hacer planes para ese día, agrega casi sin querer: “bueno, si no pasa nada raro”.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El día tiene esa capacidad: instala una expectativa difusa que colorea cualquier contratiempo menor. Un semáforo en rojo que se extiende demasiado, una llamada que no entra, una reunión que se alarga. Cosas que cualquier otro día pasarían sin pena ni gloria.

La noche del viernes 13 tiene su propio ritual de cierre

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cuando el día termina sin mayores sobresaltos, el supersticioso siente algo parecido al alivio. No es que esperara una catástrofe: es que cargó durante horas con una atención extra, una vigilancia discreta sobre cada cosa que hacía. Llegar a la noche con todo en orden es, para ese perfil de persona, una pequeña victoria.

Quien no le presta atención al calendario llega al mismo punto sin haberlo pensado. Para el supersticioso, esa indiferencia es casi incomprensible. Para quien no cree, la precaución del otro es, en el mejor de los casos, entrañable.

El viernes 13 se repite al menos una vez por año en el calendario gregoriano y puede ocurrir hasta tres veces, como sucede en 2026.

Temas Relacionados

Viernes 13Memesmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 13 de noviembre: frente frío 5 provocará lluvias y temperaturas de 0 grados en 14 estados

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 13 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 13 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Sigue las noticias más importantes sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Aerolíneas mexicanas reaccionan a la suspensión de vuelos en EEUU: Volaris alerta sobre posibles demoras o cancelaciones

La FAA ordenó una suspensión nacional de vuelos de salida por razones de seguridad, lo que provocó demoras y cancelaciones en rutas entre México y Estados Unidos. Volaris pide a sus pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto

Aerolíneas mexicanas reaccionan a la suspensión de vuelos en EEUU: Volaris alerta sobre posibles demoras o cancelaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de noviembre: el “Jefe de Jefes” es trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande a un hospital en Jalisco

Fuerzas federales capturan a una célula de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo tras agresión armada en Matamoros

Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco

Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández felicita a su hija Camila por hacer historia en los Premios Grammy 2026

Alejandro Fernández felicita a su hija Camila por hacer historia en los Premios Grammy 2026

EEUU le revoca la visa a Karina Torres durante viaje con Wendy Guevara: la influencer buscará aclarar su situación

Desde daños en propiedad ajena a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

Feria de Querétaro sigue encendida: Edén Muñoz busca repetir la noche triunfal de Espinoza Paz

Shirley Manson Y Garbage llegan a México y se encuentran con Clara Brugada a horas de su concierto gratis en el Zócalo

DEPORTES

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Ocho años después de dejar las aulas por las pistas, Pato O’Ward recibe su certificado de preparatoria

Liga MX Femenil: fechas, horarios y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final de Vuelta del Apertura 2026

Gilberto Mora y la millonaria cifra que pone en evidencia la diferencia entre las plantillas de México y Jamaica 

Este es el valor de los futbolistas de Jamaica que enfrentarán a la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League

Países Bajos vs Grecia: a qué hora y dónde ver en vivo hoy desde México a los Tulipanes en la UEFA Nations League