Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco

Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, es trasladado de urgencia a hospital de Jalisco. (Infobae)

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La tarde de este 13 de noviembre de 2026 se reportó que Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia del del penal de Puente Grande a un hospital privado de Jalisco.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el exlíder criminal fue trasladado por un problema de oxigenación, lo que derivó en el requerimiento de atención médica fuera del centro penitenciario.

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Reportes preliminares indican que fue ingresado a un hospital ubicado en el cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho. La urgencia médica ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta, el cual lo podría llevar a cumplir su condena en prisión domiciliaria.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado a un hospital por problemas de oxigenación. (Foto: X/@IrvingPineda)

“El jefe de jefes” enfrenta dos condenas en prisión

Félix Gallardo, conocido como “El jefe de jefes”, enfrenta dos sentencias simultáneas que suman décadas de reclusión. La primera, de 40 años, responde a tráfico de cocaína, acopio de armas y cohecho. La segunda, de 37 años, corresponde al secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, ocurrido en 1985.

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El fundador del Cártel de Guadalajara fue detenido el 8 de abril de 1989, último de los tres capos que dieron origen a esa organización en caer en manos de la justicia.

Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo construyó su carrera criminal tras pasar por la desaparecida Policía Judicial Estatal y trabajar como guardaespaldas de Leopoldo Sánchez Celis, entonces gobernador de Sinaloa.

En 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el deterioro de salud del capo y ordenó que se evaluara su traslado a prisión domiciliaria. Un informe médico detectó, entre otros padecimientos, diabetes, hipertensión, glaucoma y tuberculosis pulmonar latente.

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Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. (Reddit)

La transición hacia el arresto domiciliario se frustró meses después, cuando la empresa encargada del brazalete electrónico canceló el contrato de monitoreo. Un juez federal de Jalisco detuvo el proceso y, de acuerdo con reportes de 2023, Félix Gallardo permanece recluido en el penal de Puente Grande, donde realiza trabajos de jardinería a cambio de un salario semanal de 400 pesos.

Mientras los otros dos fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, ya resolvieron su proceso: el primero obtuvo libertad definitiva y el segundo fue extraditado a Estados Unidos.

Un juez negó amparo por presunta tortura del líder criminal

En mayo de 2024, un juez negó el amparo promovido por el exlíder del Cártel de Guadalajara, quien denunció presunta tortura por parte de las autoridades penitenciarias.

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El juzgador Francisco René Ramírez determinó el sobreseimiento del recurso al considerar que “El Jefe de Jefes” no aportó pruebas suficientes. Con esta resolución, el excapo permaneció recluido y perdió la posibilidad de obtener prisión domiciliaria.

El recurso buscaba que se le colocara un brazalete localizador en sustitución del encierro, según detalló el periodista Rubén Mosso a través de Milenio. El mismo juez que recibió el amparo en febrero pasado fue quien determinó después su sobreseimiento, de acuerdo con la información publicada.

El reclamo de Félix Gallardo no careció de antecedentes documentados. En su libro Bienvenido a Sinaloa, el periodista Diego Enrique Osorno relató que el capo “era constantemente castigado, constantemente sancionado” y que las autoridades le impidieron recibir visitas familiares e íntimas durante su reclusión.

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