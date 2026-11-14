Morena revelará los resultados de sus encuestas para presidencias municipales al final de noviembre

Morena revelará a finales de noviembre las candidaturas a presidencias municipales. Crédito: X/ @lasillarota

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Este viernes, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, reveló que antes de que concluya el mes de noviembre, el partido hará públicos los resultados de las encuestas para la designación de sus candidatos a las presidencias municipales de las principales ciudades de México.

El tema de las encuestas ha sido un suplicio para la alianza oficialista, ya que no ha logrado el consenso esperado por los morenistas, ya que, en diversas ocasiones, tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han expresado sus desacuerdos y hasta decidido competir solos.

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Morena revelará los resultados de sus encuestas para presidencias municipales a finales de mes

En conferencia de prensa, acompañado de su compañero de bancada Javier Taja, quien dio a conocer que tiene la aspiración de ser sucesor de Abelina López en Acapulco, Guerrero, Ramírez Cuéllar reveló que las encuestas fue uno de los temas que abordaron ayer, en la reunión que sostuvieron con la dirigente nacional de su partido, Ariadna Montiel.

“Nos informó de la evolución del proceso, de la situación que guarda la encuesta en cada uno de los municipios y creo que antes de que concluya el mes de noviembre tendremos resultados de las principales ciudades, donde pues ya saldrán los coordinadores y las coordinadoras que participarán en la organización de los trabajos de Morena”, dijo el diputado.

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El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar reveló cuándo se conocerán los resultados de las encuestas a presidencias municipales. Crédito: X/ @AICM_mx

¿En qué lugares se dará prioridad a la revelación de los resultados?

El legislador morenista reveló que Acapulco y otras ciudades metropolitanas formarán parte de la primera etapa de mediciones.

“Acapulco y otras capitales del país, otras ciudades metropolitanas son las que van a ser motivo del desarrollo de toda esta dinámica de medición”, agregó.

Morenistas no hablaron sobre la inconformidad del PT por la coordinación de Michoacán

Por otro lado, el vicecoordinador aseguró que la inconformidad de sus aliados petistas respecto de la designación de Carlos Torres Piña como eventual candidato de Michoacán no fue abordado en el encuentro de ayer con Montiel Reyes.

Sin embargo, se dijo dispuesto a esperar a que se aclaren los procesos de medición que se llevaron a cabo en los 17 estados que renovarán gubernatura en junio de 2027.

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“Ayer no vimos este tema, no fue parte de la información que nos diera la presidenta Ariadna, pero yo creo que se va a aclarar los procesos de medición que se desarrollaron ya en las 17 entidades”, sostuvo.

No quieren que candidaturas municipales generen nuevas fracturas

Respecto a cómo evitará que la selección de aspirantes a presidencias municipales derive en nuevas fracturas, Ramírez Cuéllar aseguró que su partido buscará garantizar la transparencia y mantener informados a los aspirantes.

Además, expresó su apoyo a Javier Taja y afirmó que, en el caso de Acapulco, acatarán los resultados de la encuesta. Llamó al resto de los aspirantes a hacer lo mismo.

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“Tenemos la confianza que en el caso específico de Acapulco, el diputado Javier Taja arriba en las mediciones que se han hecho, pero el resultado pues lo presentará de manera oficial el propio partido y nos sujetaremos el resultado”, explicó.

Ariadna Montiel afirmó que Elba Esther Gordillo impulsó a Luis Ugalde como titular del IFE. | X-Morena

Rechaza que comisión por elecciones de 2006 sea una cortina de humo

Ramírez Cuéllar rechazó que la Comisión Especial propuesta por la dirigencia de su partido sea una cortina de humo ante los escándalos de corrupción de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha asegurado cuentas, mientras que el Órgano Interno de Control del INE y la Auditoría Superior de la Federación continúan las investigaciones del caso. Señaló que ya se han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la cual, afirmó, ya está trabajando en el tema.

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“La dinámica legal para fincar responsabilidades administrativas y penales está desarrollando su curso de manera normal y la comisión que se va a formar en la Cámara de Diputados es una comisión de investigación, las facultades las tiene la Cámara para formar estas comisiones y son totalmente distintos los procesos y las tareas de cada una de estas instalaciones”, expresó.

Es “conveniente” investigar un tema que ocurrió hace 20 años

Pese a las diversas críticas, el morenista consideró conveniente investigar un tema que ocurrió hace 20 años, porque hay acontecimientos del pasado que se deben aclarar por la tranquilidad del país.

“Es mejor que todo se aclare, porque hay acontecimientos del pasado que siguen haciendo ruido y es mejor que todo se aclare para la tranquilidad del país. Uno de ellos es ese, lo que nosotros consideramos como un fraude en el 2006, pero no se detiene el país, no se detienen las investigaciones del INE, no se detiene absolutamente nada, sino que son cosas separadas, cosas paralelas”, concluyó.

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Aún no se resuelven las disputas por las “corcholatas” estatales, pero en Morena ya alistan los resultados de las encuestas para la designación de candidatos a presidentes municipales.