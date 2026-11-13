Desde daños en propiedad ajena a enfrentamientos con montachoques y en teatro: el historial de acusaciones de Ari Telch por el que ya fue denunciado

El denunciante afirmó que mujeres y niños habrían recibido insultos y sido hostigados hasta sus casas por el actor en los últimos meses. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

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La tranquilidad de un condominio en Cuernavaca se rompió cuando un camastro habría caído desde una azotea sobre una vivienda vecina.

Ese episodio colocó a Ari Telch frente a una denuncia por presunto daño a propiedad ajena, pero también abrió la puerta a otros relatos sobre discusiones, hostigamientos y momentos que han puesto al actor bajo la mirada pública.

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Versiones públicas vinculan a Ari Telch con un reclamo verbal a invitados de la Casa del Actor durante la obra teatral D’Mente. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

El reclamo presentado ante la Fiscalía de Morelos no llega solo. En cuestión de días, Telch también dio de qué hablar por un mensaje en el que sugirió estar secuestrado, versiones sobre insultos durante funciones teatrales y las disputas conocidas con su exesposa Ninel Conde.

La denuncia vecinal ante la Fiscalía comenzó con un camastro arrojado desde una azotea

Fernando Murillo, vecino del actor, aseguró que el actor habría arrojado un camastro desde una vivienda hacia una propiedad cercana. El objeto habría causado daños materiales y, según el denunciante, puso en riesgo a cualquier persona que estuviera cerca.

Fernando Murillo promovió una carpeta de investigación por el presunto daño a propiedad ajena .

El vecino presentó el lanzamiento del camastro como el episodio que lo llevó a acudir ante la Fiscalía de Morelos .

La petición incluyó medidas de protección para residentes del condominio .

Murillo afirmó que mujeres y menores habrían recibido insultos y sido perseguidas hasta sus viviendas en las últimas semanas.

El denunciante calculó que el conflicto se extendió por cerca de dos meses . También habló de ocho adultos y tres menores que habrían resultado afectados por los episodios dentro del conjunto habitacional.

Vecinos difundieron videos donde Telch aparece haciendo movimientos de boxeo junto a un árbol y discutiendo con trabajadores de mantenimiento.

Los residentes de un condominio en Cuernavaca solicitaron medidas de protección ante acusaciones de hostigamiento contra mujeres y menores por parte del actor. (Ari Telch)

Así, el camastro sería el punto de quiebre de un conflicto que se venía cocinando entre discusiones y temor. Ahora, la denuncia dejó atrás las áreas comunes del condominio y puso el caso en manos de la Fiscalía de Morelos.

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El actor alarmó por un secuestro y después habló de un enfrentamiento a golpes contra montachoques

Antes de que se conociera el reclamo vecinal, Telch inquietó a sus seguidores con una publicación. Apareció junto a una mujer y escribió que estaba en peligro, que ella lo perseguía y que temía estar secuestrado.

El mensaje mencionaba a Lupita Nyong’o , hablaba de falta de comida y planteaba que ella de la fotografía quería hacerle daño.

Días más tarde, Ari Telch explicó que la publicación era una broma . Dijo que la mujer de la imagen era alguien cercana a él y descartó haber estado privado de la libertad .

El supuesto secuestro no derivó públicamente en una denuncia, una búsqueda oficial o una investigación.

En el mismo encuentro con reporteros, Ari relató un hecho distinto cerca de Cuernavaca : dos hombres intentaron quitarle su celular, dinero y equipaje durante una maniobra de presuntos montachoques .

El actor dijo que hubo golpes, logró defenderse y que se retiró tras tomar las llaves del otro vehículo. También afirmó que se realizó radiografías por molestias físicas.

Ari Telch aclaró que su mensaje en redes sobre un secuestro y falta de comida se trató de una broma. (Foto: Facebook/ Ari Telch)

Lo que comenzó como un mensaje de auxilio terminó convertido en una tomada de pelo. La pelea con los montachoques, en cambio, quedó como un relato suyo sin una denuncia pública o un reporte oficial que permita conocer qué ocurrió realmente en esa carretera.

Ninel Conde y el teatro completan los señalamientos alrededor de Ari Telch

La controversia actual también reactivó la historia de Ninel Conde, exesposa de Telch y madre de su hija Sofía. La cantante ha contado públicamente que su relación estuvo marcada por presunta violencia y desacuerdos familiares posteriores.

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Ninel Conde ha señalado que vivió episodios de violencia durante su matrimonio con el actor .

La cantante también relató una disputa por su hija. Según su versión, Ari se opuso a que se llevara a Sofía a Miami por trabajo y después presentó una demanda por presunto abandono de menor .

A la lista se agregó una versión sobre una función de D’Mente. Se afirmó que Telch habría tenido un altercado verbal con invitados de la Casa del Actor, quienes abandonarían la sala antes de concluir la presentación.

La polémica reactiva los testimonios de Ninel Conde sobre presunta violencia y disputas legales por la custodia de su hija Sofía. (Foto Instagram: @sofia.telch, @ninelconde)

Mientras la denuncia por daño a una vivienda sigue su curso en Morelos, los demás episodios alrededor de Ari Telch permanecen entre versiones y relatos sin una resolución pública. El expediente vecinal es, por ahora, el punto donde la polémica dejó los reflectores para entrar a manos de las autoridades.