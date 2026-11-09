José Eduardo Derbez responde a señalamientos de presunta complicidad en el caso de su hermano Vadhir: “¿Qué me acusan?”

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José Eduardo Derbez fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la situación legal de su hermano Vadhir Derbez, quien enfrenta una investigación por una presunta agresión sexual en la Ciudad de México. Al preguntarle si confiaba en su inocencia, el actor respondió que prefiere esperar el desarrollo del procedimiento judicial.

“Yo confío en el proceso que se tenga que llevar, ¿no? Y, este, y en las leyes", expresó. Sin embargo, los reporteros insistieron en preguntarle sobre versiones que supuestamente lo involucraban como cómplice o testigo de los hechos denunciados contra su hermano.

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Ante la insistencia de los reporteros, José Eduardo mostró desconcierto cuando le mencionaron versiones que circularon en redes sociales que presuntamente lo señalaban como cómplice y testigo de los hechos denunciados contra Vadhir. “Pero ¿qué me acusan?”, respondió, antes de escuchar que supuestamente habría estado presente cuando le dieron de beber a una menor de edad. El actor cuestionó inmediatamente el origen de esa información: “Pero ¿eso en dónde está? O sea, ¿quién, quién lo dijo? ¿O está en un papelito o está en...?”.

Cuando los periodistas le aclararon que no existía una acusación formal en su contra, José Eduardo reaccionó: “No, legalmente no. Ah, bueno”. Incluso intentó recordar quién habría difundido esas versiones y preguntó: “Lo dijo creo que una... Esta señora, ¿cómo se llama? ¿Luisa Fernanda?”. De esta manera, el actor dejó ver que desconocía la existencia de un procedimiento legal en su contra y cuestionó el origen de los comentarios que lo relacionaban con el caso de su hermano.

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¿De qué acusan a Vadhir Derbez y qué ha pasado con su caso?

Vadhir Derbez enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual. (IG: vadhird)

La controversia legal de Vadhir Derbez se relaciona con una denuncia. El caso tuvo un nuevo movimiento después de que Vadhir obtuviera una suspensión de amparo que frena temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión. Esta medida no significa que haya sido declarado inocente ni que la investigación esté cerrada. La carpeta continúa en manos de la Fiscalía capitalina y el actor deberá atender los requerimientos judiciales correspondientes.

La Fiscalía también informó que había realizado siete intentos de notificación presencial en seis domicilios distintos sin conseguir localizar formalmente al investigado. Por otra parte, los abogados del actor presentaron una denuncia por un presunto intento de extorsión de 350 mil dólares. Las acusaciones todavía deberán ser examinadas por las autoridades y Vadhir conserva la presunción de inocencia.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay: separación, nuevo romance y declaraciones

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

En medio de la atención mediática por su vida familiar, José Eduardo Derbez y Paola Dalay también protagonizaron una de las rupturas más comentadas del espectáculo. El 1 de noviembre confirmaron que habían terminado su relación después de siete años juntos y una hija en común, Tessa. Ambos explicaron que la decisión se había tomado tiempo atrás y que buscaban mantener una convivencia cordial por el bienestar de la pequeña.

La polémica aumentó cuando Paola confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo. La influencer aclaró que lo conoció después de terminar con José Eduardo y rechazó las versiones de una infidelidad. También explicó que llevaban varios meses separados y que actualmente está preparando un departamento para vivir con Tessa, quien permanece temporalmente con su padre.

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Por su parte, José Eduardo reaccionó con tranquilidad al nuevo romance de su expareja. Incluso manifestó que le gustaría conocer a César Romo para saber quién convivirá con su hija. También pidió frenar los ataques contra Paola y dejó claro que no tiene motivos para hablar mal de ella.

¿Qué sigue para los hermanos Derbez?

Reportes difundidos en X, mencionan a José Eduardo Derbez en una nueva investigación contra Vadhir Derbez. (Instagram)

Por ahora, José Eduardo ha preferido mantenerse al margen de los detalles del expediente y reiterar su confianza en las instituciones. Sus declaraciones también dejan claro que no reconoce como formal ninguna acusación en su contra relacionada con el caso de Vadhir.

Mientras tanto, el procedimiento legal de su hermano continúa pendiente de nuevas actuaciones judiciales. El amparo no representa una absolución ni elimina la investigación, por lo que todavía deberán esclarecerse los hechos denunciados.

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En el terreno personal, José Eduardo y Paola Dalay comienzan una nueva etapa tras hacer pública su separación. Con un nuevo romance de la influencer y una relación de coparentalidad que ambos aseguran querer mantener en buenos términos, el actor enfrenta una etapa de cambios familiares mientras continúa la atención sobre el caso de su hermano.