México

Colectivo exige en SEGOB renuncia de Arturo Medina por falta de apoyo a personas trans: Gobierno solo condena vandalismo

La activista Victoria Sámano acusó que el subsecretario no ha respondido al pliego petitorio que entregó en junio pasado

El colectivo Lleca exigió al renuncia de Arturo Medina a la SEGOB. | Instagram Lleca
El colectivo Lleca exigió al renuncia de Arturo Medina a la SEGOB. | Instagram Lleca
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Integrantes del colectivo Lleca, organización dedicada a atender a la población trasngénero en situación de calle, protestaron de nueva cuenta frente a la secretaría de Gobernación (SEGOB), para exigir la renuncia de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

El colectivo y su representante, Victoria Sámano, publicaron en Instagram diversos videos en los que muestran la protesta que encabezaron y denuciaron que tanto el funcionario como César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, no han dado respuesta al pliego petitorio que les entregaron en junio pasado.

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En uno de los videos, la activista señaló que entre las principales peticiones está la creación de políticas públicas a favor de las personas trans a nivel nacional, como el reconocimiento a la identidad de género, el acceso a vivienda y a programas sociales.

“Estamos en avenida Bucareli, estamos haciendo un bloqueo, debido a que hoy, al mediodía, tuvimos una recunión con la secretaría de Gobernación y de Salud; sin embargo, estuvimos esperando 10 horas esperando respuesta a peticiones que entregamos hace cuatro o cinco meses al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y a César Cravioto, a partir del plantón trans que realizamos en junio.

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“No cumplieron esas perticiones, no nos handado repsuestas concretas a pesar de que nosotras les dijimos de qué fomra debía ser la metodología, a pesar de que nosotras propusimos soluciones a corto, mediano y largo plazo, y pues hy vamos a permanecer aquí el tiempo que sea necesario. Ya no estamos exigiendo solamente el cumplimiento de ese pliego petitorio, estamos exigiendo la renuncia de Arturo Medina porque no sirve absolutamete para nada”, afirmó en una de las grabaciones.

Asimismo, Sámano destacó que desde hace dos años han realizado diversas manifestantaciones en al dependencia federal “para exigir que haya políticas públicas y graantizar los derechos de las personas trans, pero eso no ha sucedido”.

En las imágenes de la protesta de este viernes 6 de noviembre se ve como las manifestantes gritan consignas y realizan pintas en la fachada del inmueble, ante la falta de atención por parte de las autoridades.

Los policías que resguardan las oficinas centrales de la SEGOB, ubicadas en el centro de la Ciudd de México, respondieron arrojando agua y activando extintores en contra de los manifestantes.

En otro video, la activista habla por teléfono con Arturo Medina y lo cuestiona sobre las acciones que ha realizado a favor de las personas trans, a lo que el subsecretario responde que han trabajado con la organización y resalta el reconocimiento a la identidad de género en el CURP.

No obstante, Sámano revira asegurando que eso es falso, debido a que ellas fueron quienes impulsaron dicha acción ante la RENAPO.

“Ni una sola política pública ha impulsado @arturomedinap y ayer nos tuvieron esperando diez horas, pero para sacar comunicados condenando la protesta, son rápidos”, comnetó.

SEGOB solo responde condenando vandalismo

La Secretaría de Gobernación publicó un comunicado en el que condenó “enérgicamente” las pintas y daños al inmueble realizados por las manifestantes, a los que calificó como “actos de violencia”.

En el documento, la dependencia acusó que un grupo de aproximadamente 14 manifestantes del colectivo Lleca provocó incendios, rompió puertas y cristales e intentó derribar las rejas de acceso.

También señaló afectaciones a vehículos de trabajadores y vecinos, así como el lanzamiento de piedras contra personal y vigilantes del edificio.

Segob aseveró que las personas manifestantes prendieron fuego a basura acumulada frente al acceso de la calle General Prim y a las puertas sobre avenida Bucareli. La dependencia justificó el uso de extintores al señalar que buscaba sofocar el fuego y evitar mayores consecuencias.

“El uso de materiales inflamables y objetos contundentes contra instalaciones públicas constituye una provocación, una conducta inaceptable que pone en riesgo la integridad de las personas, del personal que labora en la dependencia y de la ciudadanía a la que servimos”, advirtió.

Segob sostuvo que los actos ocurrieron pese a que Lleca y Sámano han sido atendidos en mesas de trabajo por el Gobierno de la Ciudad de México, con el que, aseguró, mantienen una agenda de diálogo y atención a sus demandas, incluidas reuniones próximas.

La dependencia reafirmó su compromiso con la libre manifestación de ideas, la libertad de expresión y los derechos de todas las personas. También llamó a privilegiar el diálogo, el entendimiento y la construcción de acuerdos.

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