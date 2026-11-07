México

Octavio Ocaña cumpliría hoy 28 años: su mamá lo recuerda con fotos inéditas de su infancia

A cinco años de la muerte del artista, Ana Lucía publica una despedida a su querido hijo

octavio ocaña -México- 7 noviembre
(IG)
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Octavio Ocaña cumpliría 28 años este 7 de noviembre y su madre, Ana Lucía Ocaña, lo recuerda con un mensaje en el que expresa el dolor por su ausencia y comparte fotos del actor cuando era niño, en proyectos como Vecinos y durante una visita a su tumba.

La publicación de la mamá del intérprete reúne imágenes de distintas etapas de su vida. Algunas muestran a Ocaña durante su infancia y otras lo retratan en grabaciones de la serie donde dio vida a Benito Rivers.

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Ana Lucía Ocaña publicó el mensaje en su cuenta de Instagram, @analuciaocaa, donde escribió que este 7 de noviembre el cielo “se viste de fiesta” por el cumpleaños de su hijo. En el texto, llamó a Octavio “el ángel más hermoso”.

Ana Lucía Ocaña recuerda a su hijo con fotos de su niñez

La mamá del actor señaló que se siente orgullosa de haberle dado la vida y de haber sido su madre. “Hoy estaría cumpliendo 28 años”, escribió junto a las fotografías que compartió con sus seguidores.

octavio ocaña -México- 7 noviembre
(IG)

También habló sobre el vacío que dejó la muerte de su hijo. “Ese ser que a mí me arrancaron me dio vida, quedándome sin él”, expresó en el mensaje dedicado a Octavio Ocaña.

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La madre del actor también recordó la manera en la que él se dirigía a ella. “Por siempre tu mamita, tu jefa como decías”, escribió Ana Lucía Ocaña en otra parte de su despedida.

“El festejo en el más allá va a estar”: el mensaje de la mamá de Octavio Ocaña

En su texto, Ana Lucía sostuvo que el cumpleaños de su hijo se celebraría junto a su padre y Dios. “El festejo en el más allá va a estar, papá, porque Dios te amó mucho hijo mío y tu madre más”, escribió.

La mamá de Ocaña se refirió a él como “mi campeón”, “mi gallo” y “mi Tavito”. También pidió aplausos al cielo para recordar al actor en la fecha en que cumpliría 28 años.

Te amo con todo mi ser”, expresó Ana Lucía en varias ocasiones.

La publicación generó mensajes de apoyo entre los seguidores de la familia. En los comentarios, usuarios compartieron condolencias y recordaron el trabajo de Ocaña como Benito Rivers.

octavio ocaña -México- 7 noviembre
(IG)

La familia de Octavio Ocaña mantiene la exigencia de justicia

El caso de Octavio Ocaña sigue sin una resolución definitiva para su familia. En julio de 2026, su hermana Bertha Ocaña informó que la batalla legal continúa y que mantiene su exigencia de justicia por la muerte del actor.

El abogado Javier Hernández señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México fijó una reparación integral del daño por una cantidad menor a 50,000 pesos.

El representante legal sostuvo que una resolución previa, tramitada mediante la fiscalía, planteaba una reparación superior a 19,000,000 de pesos. El pendiente, según explicó, se concentra en la reparación del daño para la familia Pérez Ocaña.

Bertha Ocaña afirmó que no dejará el proceso. “No me pienso bajar del barco en ningún momento… lo más importante es la justicia de mi hermano”, dijo a medios.

Ana Lucía Ocaña recordó este 7 de noviembre a su hijo con fotografías de su infancia, su trabajo en Vecinos y la visita que realizó a su tumba por el que habría sido su cumpleaños número 28.

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