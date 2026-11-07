Caso Dafne Zapata: posponen de nuevo audiencia de Danna Yanina, abogados buscan proceso en casa por intentos de suicidio

De nuevo se pospuso la audiencia de Danna Yanina por la muerte de la adolescente Dafne Zapata en una escuela militarizada en Tamulipas Fotos: FGJ y redes

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La audiencia para revisar la medida cautelar de Danna Yanina fue pospuesta al día siguiente debido a que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas entregó nuevos tomos de actos de investigación horas antes de la diligencia. La defensa buscará que la adolescente, vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata, continúe el procedimiento bajo arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Carlos David Robles Figueroa, defensor de Danna Yanina, explicó que el aplazamiento era necesario para estudiar la información entregada por la Fiscalía. El litigante sostuvo que se trataba de cinco tomos adicionales que la autoridad ya tenía desde meses atrás.

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La carpeta de investigación acumulaba 11 tomos y más de 11 mil hojas, de acuerdo con Álvaro Ávila, asesor jurídico de Alejandra Quintos, madre de Dafne. La Fiscalía solicitó tres meses adicionales para completar el plazo máximo de seis meses de investigación.

La audiencia había sido convocada en el Centro Integral de Justicia de Altamira para resolver la ampliación de la investigación y revisar la medida cautelar. Danna Yanina participaría de manera remota desde el Cedes Altamira.

Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

La defensa cuestionó la entrega tardía de nuevos registros

Robles Figueroa señaló que la Fiscalía remitió los cinco tomos en formato electrónico, sin copias impresas, un día antes de la audiencia. Afirmó que ni la defensa ni la asesoría jurídica de la víctima contaban con todos los actos de investigación para preparar sus intervenciones.

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El abogado cuestionó que los registros fueran proporcionados horas antes de una diligencia en la que se discutiría la libertad de su representada. Consideró que esa actuación podía afectar el derecho a una defensa adecuada y técnica.

El defensor citó el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece principios de probidad y buena fe para las partes. Añadió que la defensa se encontraba preparada para analizar la revisión de la medida cautelar.

Foto: FGJE

Para modificar la prisión preventiva, la jueza debía valorar los riesgos procesales previstos en el artículo 153, entre ellos una posible afectación a los testigos. Robles Figueroa dijo que la defensa requería llegar a la audiencia con elementos suficientes para sostener que las condiciones habían cambiado.

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La petición central consistiría en que Danna Yanina dejara la prisión preventiva y permaneciera en una vivienda mientras avanzaba el proceso. Omar Pérez Hernández, otro de sus abogados, afirmó que la solicitud se apoyaría en evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, así como en nuevos datos de prueba y diligencias de investigación.

Pérez Hernández sostuvo que su defendida presentaba un cuadro depresivo y antecedentes de varios episodios en los que habría intentado quitarse la vida. La defensa consideró que esos elementos no habían sido valorados cuando se impuso la medida cautelar el pasado 22 de julio.

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

La familia de Dafne rechazó cambiar la prisión preventiva

Álvaro Ávila, asesor jurídico de Alejandra Quintos, anticipó que la representación de la familia de Dafne se opondría a cualquier solicitud para que Danna Yanina enfrentara el proceso en libertad o bajo arraigo domiciliario. Afirmó que no advertían condiciones que justificaran modificar la prisión preventiva justificada.

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“De manera objetiva, mi respuesta es no. Primero, porque consideramos que no hay hasta este momento condiciones o diversas condiciones que permitan que Dana lleve su proceso en libertad o en un arraigo domiciliario”, expresó Ávila.

El asesor jurídico precisó que esperarían a conocer los argumentos formales de la defensa antes de fijar su postura ante la jueza. Pese a ello, adelantó que la familia de la víctima no identificaba elementos que permitieran cambiar la medida cautelar.

La asesoría jurídica de Alejandra Quintos también pediría ampliar las declaraciones de testigos que ya habían comparecido ante la Fiscalía. Además, solicitaría metaperitajes sobre dictámenes incorporados durante la indagatoria.

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El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

Ávila explicó que buscaban precisiones en testimonios y otros datos de la carpeta, pero evitó revelar cuáles serían las diligencias específicas. Argumentó que dar detalles podía afectar la secrecía de la investigación.

El representante de la madre de Dafne respaldó la solicitud de la Fiscalía para extender tres meses el periodo de investigación. Consideró que ese tiempo permitiría completar diligencias y fortalecer los elementos que integraban el expediente.

“Consideramos que los tres meses que está solicitando también abonan a la perfección de la carpeta”, sostuvo Ávila. El abogado calificó el trabajo ministerial como exhaustivo, amplio y profesional.

Ofir Cruz, padre de Danna Yanina, afirmó que la adolescente había sufrido un deterioro físico y emocional durante su internamiento. Señaló que la afectación resultaba más compleja por tratarse de una joven.

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Cruz indicó que su hija solo había recibido dos consultas con una psiquiatra y que las citas eran mensuales. Añadió que existían dictámenes que requerían una atención mayor y una red de apoyo constante.

Los padres de Danna Yanina permanecían en el sur de Tamaulipas desde que ocurrieron los hechos. Primero recibieron alojamiento de otras personas y después rentaron una vivienda, circunstancia que la defensa planeaba exponer para sustentar que la joven podía permanecer bajo cuidado familiar mientras seguía el proceso.