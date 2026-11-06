Confirman concierto de Gorillaz en CDMX: fecha, horario y sede del esperado regreso

Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.

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La banda británica Gorillaz anuncia un concierto para el 11 de diciembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, como parte de The Mountain Tour. El espectáculo contará con la participación de Luisa Almaguer como artista invitada.

La presentación será la tercera de Gorillaz en México durante 2026, ya que el grupo actuará en el Corona Capital el 20 de noviembre y después ofrecerá un concierto en Guadalajara el 9 de diciembre, antes de regresar al recinto capitalino tras ocho años de ausencia.

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La preventa comenzará el 12 de noviembre con la Gran Venta HSBC, exclusiva para tarjetas Premier de crédito y débito. El 13 de noviembre se abrirá para los demás titulares de tarjetas de crédito y débito HSBC, con opciones de pago a tres y cinco meses sin intereses, según las condiciones de la promoción.

Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster aunque la plataforma todavía no confirma la venta general se prevé que inicie el 14 de noviembre, una vez terminadas las dos etapas de preventa.

Sin duda una excelente noticia para los fanáticos de esta agrupación quienes podrán disfrutar de un concierto exclusivo con la mítica banda.

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Gorillaz y su paso por México

Gorillaz es un proyecto musical británico de banda virtual, creado por Damon Albarn —también integrante de Blur— y el ilustrador Jamie Hewlett.

Sus cuatro personajes animados son 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs. En los discos y conciertos participan músicos reales y colaboradores invitados; Albarn es el eje musical del proyecto. Su sonido mezcla rock alternativo, hip hop, electrónica, dub y pop.

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Hasta este 6 de noviembre de 2026, Gorillaz se ha presentado cinco veces en México.

Tiene además tres fechas programadas para cerrar este año, por lo que llegará a ocho presentaciones acumuladas si se realizan todas.

La primera que la banda visitó nuestro país fue al Palacio de los Deportes en 2002.

En 2018 volvió dos veces a la capital: como parte del Vive Latino y meses después con un concierto propio en el mismo Palacio de los Deportes.