México

Olga Sana confirma que recibirá quimioterapia tras someterse a una mastectomía: “La aventura continúa”

Bettyna Salazar confirmó el inicio de un ciclo de quimioterapia para erradicar el cáncer de mama y descartó suspender sus actividades laborales

Bettyna Salazar anuncia el inicio de quimioterapia tras una mastectomía realizada en noviembre de 2026 para tratar el cáncer mamario.
Bettyna Salazar anuncia el inicio de quimioterapia tras una mastectomía realizada en noviembre de 2026 para tratar el cáncer mamario.
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La actriz Bettyna Salazar anunció que iniciará quimioterapia tras someterse a una mastectomía para erradicar el cáncer mamario en noviembre de 2026.

El procedimiento médico ocurre 11 años después de su primer diagnóstico oncológico en 2015, tras una intervención quirúrgica realizada el 7 de octubre de 2026 en el seno izquierdo.

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Salazar comunicó la decisión mediante un comunicado difundido en sus canales digitales, donde confirmó que mantendrá sus actividades laborales en los foros de televisión durante el desarrollo del tratamiento.

El comunicado confirma el tratamiento de quimioterapia

La comediante detalló la etapa médica ante sus seguidores: “¡Pues la aventura continúa! Ahora vamos por un ciclo de quimioterapia, un paso más en este camino para recuperar mi salud por completo”.

Salazar descartó pausar sus proyectos profesionales, la actriz expresó: “Y como siempre les digo, mi vida no se detiene ni se altera. Seguiré trabajando normalmente y llevando mi tratamiento de la mano”.

La conductora de 56 años remarcó su postura sobre el proceso médico: “porque todo esfuerzo vale la pena cuando se trata de seguir viviendo, disfrutando y sumando muchos años más de vida”.

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El mensaje emitido cerró con palabras dirigidas a su público: “Gracias de corazón por sus buenos deseos, sus oraciones, sus mensajes y, sobre todo, por tantas buenas vibras. ¡Los quiero mucho!”.

Comunicado emitido por Bettyna Salazar en redes sociales para anunciar el inicio de su ciclo de quimioterapia.
Comunicado emitido por Bettyna Salazar en sus redes sociales para anunciar el inicio de su ciclo de quimioterapia. (IG: olgasanaoficial)

El reporte de patología modificó la expectativa médica

La prescripción médica representó una modificación frente a los pronósticos iniciales de la actriz, al salir del quirófano a mediados de octubre, la comediante manifestó su aspiración de prescindir de infusiones intravenosas.

Salazar declaró en ese periodo: “Yo no quiero quimio”. En las primeras valoraciones clínicas posteriores a la cirugía, los médicos observaron que los ganglios linfáticos axilares se encontraban libres de células cancerosas.

El plan preliminar evaluaba sustituir las sustancias intravenosas por un fármaco oral diario durante cinco años, condicionado al análisis microscópico final de los tejidos retirados.

La integración de la quimioterapia obedece al dictamen anatomopatológico definitivo obtenido tras la extirpación de la glándula mamaria y la colocación simultánea de un implante reconstructivo.

La colocación de la prótesis durante la misma operación evitó someter a Salazar a un segundo procedimiento quirúrgico reconstructivo semanas después.

La comediante compartió un video a través de sus redes sociales para compartir el resultado de su operación y su estado de salud. IG: olgasanaoficial

La detección del nódulo ocurrió durante una revisión de rutina

A finales de septiembre de 2026, Salazar asistió a una consulta médica periódica en la capital mexicana, instancia en la que comenzó el proceso de atención.

El personal médico detectó una masa anormal en el seno izquierdo y solicitó estudios de ultrasonido complementados con una biopsia para evaluar el tejido.

Salazar informó el 25 de septiembre que los especialistas estimaban un 10 por ciento de probabilidad de benignidad, a la espera de los informes de laboratorio.

Los análisis confirmaron la presencia de células tumorales el 28 de septiembre. Salazar anunció el resultado al día siguiente e inició los preparativos hospitalarios para la intervención.

La operación quirúrgica se llevó a cabo en un hospital de Ciudad de México. Al recibir el alta médica, Salazar compartió en video la expresión: “Regresé a la vida”.

Durante su recuperación posoperatoria inmediata, la actriz portó un dren quirúrgico y recibió suturas reabsorbibles diseñadas para agilizar la cicatrización cutánea.

Bettyna Salazar convaleciente en el hospital tras su intervención de mastectomía acompañada por familiares.
Bettyna Salazar convaleciente en el hospital tras su intervención de mastectomía acompañada por familiares y personas cercanas. (FB: Olga Sana Show )

El personaje cómico surgió en la televisión poblana

Originaria de Veracruz, Salazar inició su desempeño laboral como modelo y edecán dentro del sector automotriz antes de integrarse a emisiones televisivas.

En 2006 diseñó el personaje cómico de Olga Sana durante las emisiones del programa matutino “Aquí estamos”, grabado en los estudios de Puebla.

La caracterización de una empleada doméstica vestida con indumentaria tradicional y parlamentos de humor popular facilitó su integración a producciones nacionales de comedia y variedades.

La actriz participó en los programas “TV de noche”, conducido por Coque Muñiz, y “De buenas a la 1”, con la conducción de Alfredo Adame.

La comediante consolidó su presencia en la pantalla chica dentro de la emisión sabatina “Sabadazo”, donde compartió conducción y rutinas con Omar Chaparro, Cecilia Galliano y Laura G.

Salazar se integró más adelante a las transmisiones de “¡Cuéntamelo ya!”, además de intervenir en los elencos actorales de las telenovelas “Por siempre mi amor” y “Sueño de amor”.

En los escenarios teatrales encabezó temporadas del montaje “El club de las sanas”, obra orientada a reflexiones cotidianas y testimonios de autocuidado femenino.

Por su trayectoria escénica y participación en campañas de salud, la actriz recibió galardones de la industria del entretenimiento como el Premio Arlequín y el Micrófono de Oro.

Bettyna Salazar mantiene una actitud optimista durante su proceso de recuperación en la Ciudad de México.
Bettyna Salazar mantiene una actitud optimista durante su proceso de recuperación médica en la Ciudad de México. (FB: Olga Sana Show )

El primer diagnóstico oncológico ocurrió en 2015

La primera manifestación de cáncer mamario en la vida de Salazar tuvo lugar en 2015, periodo en el que completó esquemas de quimioterapia y una cirugía de mama.

Durante una emisión televisiva en vivo en 2016, la presentadora retiró su peluca frente a las cámaras para exhibir los efectos del tratamiento y fomentar la autoexploración mensual.

Una mujer con trenzas negras, flequillo y blusa bordada blanca con flores sonríe en un estudio de televisión
El historial médico de Bettyna Salazar incluye un diagnóstico de cáncer mamario en 2015 y un cuadro de osteoporosis avanzada comunicado en 2025. (Instagram: Olga Sana)

En junio de 2025, Salazar comunicó un diagnóstico de osteoporosis avanzada en las piernas, afección derivada de las terapias contra el cáncer recibidas una década antes.

Los médicos indicaron en aquel momento fármacos específicos para fortalecer la masa ósea y prevenir fracturas durante sus desplazamientos en foros de grabación.

El nuevo ciclo de quimioterapias comenzará en noviembre de 2026 bajo control del área oncológica en la capital del país.

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